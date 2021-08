Opinie: ‘Dank voor een kritisch geluid over het coronabeleid’

Beeld Getty Images/EyeEm

Reactie sterfelijkheid

Wat een verademing, het stuk van Derk-Jan Verhaak dat afgelopen zaterdag in Het Hoogste Woord stond. Dank jullie wel, het geeft werkelijk geruststelling. Ik ervaar het als een eilandje van gezonde overwegingen te midden van een pandemie die trekken van een psychose begint te vertonen. Ik hoop dat deze uitermate zinnige gedachten ook bij beleidsmakers terecht zullen komen en hen zullen helpen een menselijk en ethisch kloppende weg uit deze crisis te vinden. Het geeft tevens hoop dat er de komende tijd misschien nog wat meer mensen van statuur zullen zijn die een gezond kritisch geluid kunnen laten horen.

Joan Pos, Utrecht

Kunst-RAI

Wederom biedt Het Parool een boeiend inkijkje in de Amsterdamse keuken bij de beschrijving van het RAI-jubileum.

Bij de opsomming van belangrijke RAI-beurzen wordt helaas de KunstRAI vergeten. Vooral vroeger – bijvoorbeeld onder het bewind van de Amsterdamse (voormalige) galeriehouder Anneke Oele – was deze ook internationaal spraakmakend.

Opmerkelijk is dat door gekissebis in de Amsterdamse kunstwereld de bal nu schijnbaar meer bij Art Rotterdam ligt. Wellicht is de tijd rijp voor een Amsterdamse revanche.

Maarten Racz, Enschede

Weggemaaid

Ook in Amsterdam-Noord heeft de overijverige gemeentelijke groenvoorziening toegeslagen.

In een plantsoen aan de Wognummerstraat was een prachtig perk van wilde bloemen aangelegd voor bijen, vlinders, insecten en ook voor het oog. In het voorjaar werd deze vervangen voor een saai perkje met kleine roosjes en een nog saaiere heg van kleine coniferen.

Geen bij of vlinder meer gezien! Ook op het Rietland aan de Nieuwendammerdijk zijn alle bloemenlinten weggemaaid en niet meer ingezaaid. Dit alles onder het mom van tijdbesparing (lees geld). Lang leve ons (Groen)links-bestuur!

Hella Hunsche, Amsterdam

Regenboogvlag

Zolang de regenboogvlag zwarte en bruine strepen draagt die naar racisme verwijzen zal ik niet aan de Pride meedoen. Racisme blijft een groot probleem, maar homo-, en genderhaat ook.

Ik ga ook niet een Gay Lives Matter-vlag dragen tijdens een Black Lives Matter-demonstratie. Dan zou men tegen mij, terecht, zeggen: ‘Daar gaat het nu niet om.’ En wat moet er nóg opduiken in die vlag? Een davidsster vanwege de strijd tegen antisemitisme? Zelfs in Nederland zijn wij meestal onzichtbaar. In maar 1 procent van de reclame-uitingen komen wij voor. En bijna nooit in filmrollen. In het nieuws eigenlijk alleen als we in elkaar geslagen worden. In 193 landen zijn wij niet veilig op straat. In 70 landen worden wij vervolgd en in 159 landen missen wij nog steeds bepaalde burgerrechten, wat op apartheid neerkomt.

Ik wil de strijd daartegen niet ondergesneeuwd zien door andere thema’s.

Dam Weijers, Amsterdam