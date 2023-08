Opinie: ‘Dank Amsterdammers, voor al die verweesde boeken’

Beeld Vincent Spiering

Boekenkastjes

Nadat ik met moeite tien boeken uit de enorme collectie uit mijn tweede huis in Frankrijk had meegenomen om te verspreiden onder de boekenkastjes met gratis boeken in Amsterdam, ging ik op pad. Het voelt voor mij als spel de boeken daar te plaatsen waar ik er het juiste publiek voor vind. En de kunst is geen boeken mee terug te nemen. Een missie waar ik iedere keer grandioos voor zak.

De eerste boeken zette ik in het boekenkastje van mijn eigen appartementencomplex. En direct ging het mis. Ik kwam terug met vier boeken. Twee daarvan had ik al in mijn boekenkast staan. Eén daarvan bracht ik netjes terug maar het andere besloot ik dubbel te houden. Het betrof De Kleine Johannes van Frederik van Eeden. In mijn kast stond een bezoedeld exemplaar met kleine lettertjes dat ik las voor mijn lijst van de middelbare school. Uit nostalgie kon ik er geen afscheid van nemen. Maar om te herlezen was de heruitgave met groter lettertype prettiger. Daar ben ik direct in begonnen. Prachtig! De andere: een boekenweekgeschenk van Thomas Rosenboom. Fijn klein voor in de tas. En een dik boek van Dan Brown om weer mee terug naar Frankrijk te nemen. Leuk voor de gasten.

De tweede serie van mijn boeken bracht ik naar een boekenkastje bij het Flevopark. Daar wonen naar mijn gevoel wat alternatievelingen. Een van mijn giften was een boekje uit de vijftiger jaren met de pakkende titel Is mijn kind muzikaal? Dat vond ik hier goed passen. Maar ook dit keer kwam ik niet met lege handen thuis. Omdat ik mijn boekentochten het liefst te voet doe sjouw ik heel wat af. Het boek waar ik nu mee terugkwam betrof een enorme pil over de Franse Revolutie. Een spannende historische roman: De zilveren bliksem van Sally Gardner. Nooit van gehoord.

De boeken die ik zelf wilde inleveren waren nu op. Maar op weg naar een afspraak kon ik het niet laten om opnieuw te neuzen in een boekenkastje onderweg. Ook dit keer viste ik er weer een dikke pil uit voor in Frankrijk. Nu van John Irving.

Daarna sprak ik mezelf steng toe. Genoeg is genoeg.

Dank Amsterdammers voor al dit moois dat ooit geschreven is en jullie nu verweesd achterlaten.

Minja Holzhaus, Amsterdam

Wisselende contacten

Haal de pil, de sociale vangnetten en de toegankelijke gezondheidszorg om de opgelopen geslachtskwalen te kunnen laten behandelen (inclusief schurft dat al welig tiert), maar eens een paar jaartjes uit de maatschappij. Dan maar eens zien hoe al die wisselende contacten bevallen en of die nog steeds zo hip zijn. Dat is namelijk de context waarin onze voorouders leefden. Dat we de mogelijkheid hebben om te kunnen doen wat we zelf willen zonder grote consequenties is pure luxe. Luxe waarvan we ons niet meer bewust zijn.

Geniet er maar van zolang het nog onbezorgd kan.

Marjan Maneschijn, Erm