Opinie: ‘Dakloosheid is niet alleen een woonprobleem, maar hangt samen met psychiatrische problemen’

Beeld ANP

“Na deze psychiatrische opname kan hij echt niet meer thuis wonen,” zegt de vader van een psychotische jongen. “We kunnen het niet meer aan. We hebben het jarenlang volgehouden, maar nu willen we dat jullie een andere woonplek voor hem zoeken.”

Zo’n gesprek wordt bijna elke week wel gevoerd op de psychiatrische opnameafdeling waar ik als afdelingspsychiater werk. In onze kliniek worden patiënten opgenomen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben omdat ze last hebben van een psychose, een ernstige depressie of suïcidaal zijn. Soms blijkt direct al dat er na de opname geen woonplek meer is waar de patiënt terug naartoe kan keren.

Familieleden of vrienden zijn jarenlang over hun grenzen gegaan en kunnen het niet meer opbrengen om de patiënt weer in huis te nemen. Of de patiënt blijkt door allerlei problemen al vóór opname dakloos te zijn geworden.

Verkokerde zorg

Psychiatrie en dakloosheid worden doorgaans gezien als twee verschillende problemen waar twee verschillende oplossingen en financieringsstromen voor zijn. Het behandelen van de psychiatrische aandoening wordt beschouwd als een medisch probleem en dakloosheid als een sociaal-maatschappelijk probleem. Deze visie doet de dakloze patiënt echter tekort. Voor de patiënt hangen deze problemen namelijk juist wél samen. Het feit dat medische zorg en huisvesting ‘verkokerd’ zijn georganiseerd, maakt dat niemand integraal verantwoordelijk is voor het totale palet aan problemen. In plaats daarvan moet elke instelling of organisatie zich houden aan de eigen mogelijkheden binnen de vaststaande financiële en logistieke kaders. Dit leidt ertoe dat er vaak niet direct een oplossing is voor een dakloze patiënt.

Maar bij patiënten en familie leeft vaak de verwachting dat de GGZ niet alleen de psychiatrische aandoening behandelt, maar ook zorg draagt voor een goede woonplek na opname. Vanuit het perspectief van de patiënt en zijn netwerk is dit natuurlijk begrijpelijk. Het probleem is alleen dat de GGZ geen woonplekken kan organiseren, simpelweg omdat de GGZ geen woningen heeft.

Vanuit de gemeente zijn er overigens talrijke goede initiatieven en samenwerkingsverbanden om dakloosheid te voorkomen en mensen te begeleiden naar de juiste plek. Deze samenwerking bestaat ook voor opgenomen patiënten. Maar feit blijft dat er vaak niet direct een stabiele woonplek beschikbaar is.

Stabiele woonplek

Als de psychiatrische aandoening weer voldoende hersteld is, moet de dakloze patiënt dus – net als in een ziekenhuis – met ontslag van een psychiatrische opnameafdeling. Als er echt nergens anders plek is, komt zo iemand in de daklozenopvang. Maar dakloos zijn na een psychiatrische opname is in alle gevallen ongunstig. Dakloze patiënten zijn vaker verslaafd aan alcohol of drugs, hebben meer kans op lichamelijke aandoeningen, komen vaker in aanraking met geweld en hebben minder makkelijk toegang tot zorg. Dit laatste zorgt ervoor dat ze hun medicatie niet goed innemen en niet op tijd aan de bel (kunnen) trekken als het niet goed met ze gaat. Dakloze patiënten worden dan ook vaker opnieuw opgenomen. Dit is geen doelmatige manier van het organiseren van zorg en is demotiverend voor zowel de patiënt, de psychiatrische kliniek en andere hulpverleners. Het leidt daarnaast tot hogere zorgkosten, meer overlast op straat en voor overbelaste hulpdiensten.

Dit moet natuurlijk beter en anders. Uiteindelijk moet een patiënt met ernstige psychiatrische problemen die ook nog eens dakloos is, erop kunnen vertrouwen dat er een stabiele woonplek beschikbaar is. In deze situatie zitten we in Amsterdam nog lang niet. En om hier als individu direct invloed op uit te oefenen is natuurlijk ook geen gemakkelijke opgave. Maar we kunnen ons wel allemaal realiseren dat het weinig zinnig is om dakloosheid en ernstige psychiatrische aandoeningen als losstaande problemen te beschouwen. Door zo naar de problematiek te blijven kijken ontstaat er misschien ook opnieuw ruimte voor het zoeken naar creatieve oplossingen binnen de huidige kaders. Dat zou een hele mooie start zijn.