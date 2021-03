Opinie: ‘D66 moet belofte over China nakomen’

Beeld AP

Miljoenen Oeigoeren worden in China onderdrukt en in zogenaamde ‘trainingskampen’ geplaatst. Volgens overlevenden is er sprake van grootschalige dwangarbeid, marteling, verkrachting en sterilisatie. Meerdere landen, waaronder ook Nederland, hebben erkend dat er sprake is van genocide, maar enkel erkenning gaat de Oeigoeren niet verder helpen. Vanwege economische en politieke belangen is de Oeigoerse zaak internationaal lang genegeerd.

Het is bekend dat meer dan 80 procent van de Chinese katoen en één vijfde van de wereldproductie uit de regio Xin Jiang afkomstig is. Volgens de Center for Global Policy worden meer dan een half miljoen Oeigoeren gedwongen arbeid te verrichten als katoenplukker. De meeste Neder­landers dragen hierdoor onbewust kleding, die met dwangarbeid is ­geproduceerd.

Toch bleef het vorige kabinet voorzichtig in de relatie met China: toen de Kamer de import van kleding uit deze regio aan banden probeerde te leggen, benadrukte minister Sigrid Kaag (D66) dat de overheid hier hoogstens een ‘adviserende rol’ in kon aannemen. Het adviseren van bedrijven, die als doel het maken van winst hebben en worstelen met een intransparante productieketen, zal weinig opleveren.

Bovendien vraagt het Nederlandse bedrijfsleven volgens eerdere berichtgeving in deze krant ook zelf om overheidsingrijpen. Op hun campagnewebsite stelt D66 dat zij een sterk Europa willen dat ‘een vuist maakt tegen de macht van China’ en ‘opkomt voor democratie en rechtsstaat, binnen en buiten ons continent’.

Inmiddels worden er op Europees niveau voor het eerst sinds 1989 sancties ondernomen tegen China. Wij hopen dat een nieuw, progressief kabinet dat met deze ambities stemmen heeft gewonnen, zijn verantwoordelijkheid niet ontduikt en concrete acties onderneemt tegen de Oeigoerse genocide.

Sophie Everaars en Mirthe Klein ­Haneveld, Utrecht