Opinie: ‘Cruiseschepen verbieden is slecht voor Amsterdam’

Het cruiseschip MSC Splendida komt aan in Amsterdam (1 juli 2015). Beeld Marc Driessen

Vorige week werd ondernemend Amsterdam geconfronteerd met het opinieartikel van D66 in Het Parool ‘Amsterdam vaart beter zonder cruiseschepen’. Nog dezelfde dag verscheen een motie van de drie coalitiepartijen naar de gemeenteraad met de strekking het cruisetoerisme en de cruiseterminal PTA te verwijderen uit de stad.

Soms zijn verrassingen leuk en effectief, deze viel echter helemaal verkeerd. Niet in de laatste plaats omdat er een berg oneigenlijke en suggestieve argumenten werd gebruikt, zelfs op basis van onjuiste data, om te onderbouwen dat het cruisetoerisme weg moet. Een paar voorbeelden.

Cruiseschepen die varen op brandstof vergelijkbaar met asfalt? Niet in Amsterdam. Hier geldt een restrictief toelatingsbeleid waarbij vervuilende schepen geweerd worden (en de lat steeds hoger wordt gelegd). Cruiseschepen verantwoordelijk voor 7 procent van de totale CO 2- uitstoot van Amsterdam? In de verste verte niet. Het echte cijfer volgens een onderzoek van TNO in opdracht van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) schommelt rond de 0,2 procent.

Cruisetoeristen die economisch niets opleveren voor de stad? Deze ‘sprinkhanenplaag’, zoals D66 ze als een stel minderwaardige wezens wegzet in hun artikel, levert ruim 100 miljoen euro per jaar op voor de Amsterdamse economie. Daarbij boekt ongeveer 40 procent van hen voor of na hun cruise een hotel in Amsterdam en de regio (veelal in het vier- en vijfsterrensegment).

Bovendien hebben ze weinig weg van de ‘braltoerist’ op de Wallen, maar vinken ze juist alle criteria aan van de cultuurminnende ‘kwaliteitstoerist’ die het Amsterdamse College zo graag in de stad wil ontvangen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met het rechtzetten van kromme argumenten. Het is zorgelijk dat een collegepartij zich bedient van dergelijke laster om zo’n beladen voorstel te onderbouwen.

Amsterdam behoort tot de koplopers van de groene scheepvaart en cruise

Het artikel en de motie doen geen recht aan de recente ontwikkelingen in de cruisesector. Zo is Amsterdam wereldwijd een van de koplopers op groene scheepvaart, walstroom en cruisebeleid. Het Amsterdamse havenbedrijf heeft in Brussel succesvol gepleit voor een gelijk speelveld van de strengste maatregelen voor het gebruik van walstroom in Europa, met Amsterdam als voorbeeld.

Nog maar twee jaar geleden is er door de gemeente Amsterdam een ambitieus cruisebeleid ontwikkeld dat vervuilende cruiseschepen uitsluit. Nog maar een jaar geleden werd de zeesluis IJmuiden in gebruik genomen, onder meer om een schone cruisevaart optimaal te kunnen faciliteren. Deze grootste zeesluis ter wereld vergde een investering van een miljard euro. Het Rijk, als belangrijkste investeerder in dit project, zal raar staan te kijken.

Nog geen drie weken geleden tekende het gemeentebestuur Amsterdam voor een investering van tientallen miljoenen in walstroom, mede gesubsidieerd door de EU, die emissievrij verblijf aan de kade mogelijk maakt. Over de impact van cruisetoerisme op de drukte in de stad loopt momenteel een onderzoek vanuit de gemeente. Aan al deze ontwikkelingen wordt voorbijgegaan en de auteurs van opinie en motie lijken zich geen moment zorgen te maken over de verantwoordelijkheid die de gemeente draagt. De cruise moet weg, de cruiseterminal moet dicht.

Bezorgde ondernemers

Vele bezorgde en soms verontwaardigde ondernemers meldden zich de afgelopen dagen, met name over de gang van zaken rond dit dossier. De overheid verwacht van ondernemers dat zij de komende jaren investeren om de ambities voor de energietransitie en de circulaire economie te realiseren.

Daarvoor is een goede samenwerking met gemeente en politiek een essentiële voorwaarde. Ondernemers moeten langjarig kunnen bouwen op afspraken die zij maken met de overheid. Dat geldt overigens ook vice versa. Politieke oprispingen zoals we nu zien zetten het vertrouwen ernstig op het spel. En dat is slecht voor Amsterdam.

Het beeld van een wispelturige, eenzijdige politiek die alles wat onwelgevallig lijkt even denkt weg te poetsen omdat het in de coalitie beter uitkomt, is dan ook destructief voor Amsterdam als ondernemersstad. Dus vriendelijk doch dringend verzoek: houd hiermee op.

Kees Noorman (ORAM- Ondernemend Amsterdam), Henk Markerink (VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam), Rob Post (Veban), Annet Koster (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), Achmed Baâdoud (MKB-Amsterdam), Pim Evers (Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam), Jan Stoeltie (Vereniging Amsterdam City), Remco Groenhuijzen (Luxury Hotels of Amsterdam), Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) en Ramón van der Storm (Vereniging van Exploitanten van Vaartuigen in de Amsterdamse Grachten)