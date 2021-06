Opinie: ‘Coronapups zijn nog wel 15 jaar onze zorg’

In het dierenasiel Breda wachten tientallen honden en katten op een nieuw baasje. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Patti Page zong in 1952 al ‘How much is that doggie in the window’. Het schrijnende beeld van puppy’s in de uitverkoop, tegenwoordig vaak digitaal, is actueler dan ooit.

Corona heeft de impulsaankopen van huisdieren een flinke boost gegeven. Door het thuiswerken en het gemis aan sociaal contact werden op grote schaal honden aangeschaft als compensatiegezelschap. Wat veel impulskopers zich mogelijk onvoldoende realiseerden, is dat de kosten van een hond zich niet beperken tot de aanschaf. Denk aan goede voeding en de dierenarts, maar ook tot wel 15 jaar intensieve betrokkenheid, te beginnen bij een puppycursus.

Alleen zijn

Daar ging het al mis bij de coronapups. Cursussen konden geen doorgang vinden door de coronamaatregelen, waardoor veel pups niet gesocialiseerd werden. Omdat de baasjes fulltime thuiswerkten zijn de dieren ook niet gewend geraakt aan enkele uurtjes alleen zijn.

Ander probleem was dat tijdens de coronaperiode de handel in doorgefokte honden van illegale broodfokkers een grote vlucht nam. Gevolg: toenemende aantallen honden met medische- of gedragsproblemen worden achtergelaten in dierenasiels die nu al overvol dreigen te raken.

Uitwassen

In 2018, lang vóór corona, heb ik in het parlement gepleit voor maatregelen om de impulsaankoop van huisdieren tegen te gaan. Die motie werd met een grote meerderheid aangenomen, maar desondanks is er niets veranderd. Het klinkt mogelijk wat gereguleerd, maar zonder regels ontstaan er nu eenmaal uitwassen waarvan dieren de dupe worden. Daarnaast is een heffing op de aanschaf van huisdieren te overwegen, die kan worden gebruikt voor opvang van afgedankte asieldieren.

Zolang de overheid dat niet regelt, zal ze de toenemende kosten van dieren­opvang voor haar rekening moeten nemen. Het kan niet aan particulier initiatief overgelaten worden om de kosten van uitwassen van de coronapandemie te dragen en we kunnen evenmin dieren de dupe laten worden. Ook een voorlichtingscampagne over weldoordacht huisdierenbezit kan slachtoffers voorkomen. ‘Who let the dogs out?’ is een belangrijke vraag de mensen zich vóór aanschaf moeten stellen.

Corona raakt dieren net zo hard als mensen. Het kabinet kan daar niet langer van wegkijken.

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren