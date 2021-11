Opinie: ‘Coronamaatregelen helpen niet, bouw noodziekenhuizen’

Beveiligers in beschermende kleding voor het Leishenshan-noodziekenhuis in Wuhan, China. Beeld EPA

Wat hebben Tilburg en de Chinese stad Wuhan gemeen? Heel wat. Waar in 2019 in Wuhan het coronavirus uitbrak, gebeurde dat in 1951 in Tilburg met het pokkenvirus. Beide virussen werden door dieren overgebracht: in Wuhan op een vismarkt, in Tilburg door een vogel (een uit India geïmporteerde gier). Beide steden gingen op slot.

Tilburg telde in 1951 circa 123.000 inwoners van wie 89 procent als kind eerder was ingeënt tegen pokken. Aan de oproep zich opnieuw te laten vaccineren gaven toen 99.000 inwoners (81 procent) gehoor. Binnen twee maanden was de epidemie bedwongen. Zonder mondkapjesplicht, zonder 1,5 meter afstand houden, zonder landelijke lockdown en zonder avondklok. Hoe kan dat?

Al op de eerste dag werden de besmette personen in Tilburg in speciale barakken ondergebracht, omheind door metershoge hekken. Dankzij strenge isolatie en adequate quarantaine gedurende één maand breidde de epidemie zich niet uit en bleef het aantal pokkenslachtoffers beperkt tot 51, van wie er slechts 2 overleden.

Van de overige 10 miljoen Nederlanders in 1951 hadden 641.000 (6,4 procent) zich ook laten herinenten tegen pokken. Geen massavaccinaties dus. Dat was toen.

En nu? Pokken is een niet minder ernstige en besmettelijke ziekte als het huidige corona en kende ook talloze varianten. Naarmate meer mensen nu zijn ingeënt tegen corona, zou je verwachten dat het aantal besmettingen navenant afneemt. Het tegendeel is waar.

De huidige vaccinaties en maatregelen zijn slechts een doekje voor het bloeden en bieden geen duurzame oplossing als de coronacijfers keer op keer weer stijgen. Het verklaart wel het jojobeleid van de overheid, dat hierdoor sterk aan geloofwaardigheid inboet.

De zorg is ook niet overbelast, maar onderbezet. Er zijn niet te veel patiënten, maar er is te weinig personeel. In de stad Wuhan zijn vorig jaar in tien dagen tijd (!) talloze moderne noodziekenhuizen gebouwd met elk zo’n duizend bedden. Dat helpt! Want China met 1,4 miljard inwoners telt na anderhalf jaar slechts 110.000 coronaslachtoffers van wie 4850 zijn overleden. Nederland, met 17,5 miljoen inwoners, telt daarentegen 2,2 miljoen slachtoffers met 19.000 doden (volgens de John Hopkins Universiteit).

Lapmiddelen als mondkapje, QR-code en lockdown helpen dus onvoldoende.

Als het kabinet-Rutte in zeer korte tijd allerhande strenge maatregelen kan afkondigen, winkels en horeca maandenlang kan sluiten, kan het ook bedrijven verordonneren bouwmateriaal en personeel te leveren voor de bouw van noodziekenhuizen. Desnoods met Chinese hulp. Daarnaast kan de krijgsmacht bijstand verlenen, ook met noodhospitalen en veldbedden.

Doen we dit niet, dan blijft het dweilen met de kraan open.

Adriaan Slooff, Arnhem