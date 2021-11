Opinie: ‘Controle op weggedrag is prima, maar dan wel voor iedereen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Roekeloos fietsgedrag

Charlotte Lange toonde zich in haar brief in Het Parool van zaterdag ingenomen over het beboeten van roekeloos rijdgedrag van taxichauffeurs. Ik mag hopen dat de Amsterdamse politie nu ook gaat handhaven op fietsgedrag! Ik ben zelf taxichauffeur en red minimaal drie levens per dag van fietsers die blindelings door rood licht fietsen of zonder richting aan te geven plotseling de weg oversteken en standaard zonder verlichting fietsen. Vaak zijn het moeders die hun kind(eren) naar school brengen met de fiets of de bakfiets.

Wim van Dam, Broek in Waterland

Gedwongen huwelijk

Waarom zou je als grootste politieke partij van Amsterdam, GroenLinks, na de volgende verkiezingen samen verder willen gaan met de PvdA? Waarschijnlijk omdat beide partijen, net als ik, hebben gereflecteerd op de laatste vier jaar. Vier jaar waarin beide partijen deel uitmaakten van de coalitie.

Ik richt me in deze reflectie alleen op stadsdeel Nieuw-West. Het verkameren en splitsen van woningen, het volbouwen van de Lutkemeerpolder, de nieuwbouw van theater De Meervaart in de Sloterplas, het tegen elkaar uitspelen van wijken rondom de Sloterwegplannen, gentrificatie bij de Piet Mondriaanstraat en de Lodewijk van Deysselbuurt, plannen voor windmolens bij natuurgebied de Bretten en zonnepanelen in de Sloterplas en de Nieuwe Meer, de Westtangent die het fijnmazig OV kapot heeft gemaakt, de ongedocumenteerdenopvang, de erfpacht en recent nog het uitstellen van broodnodige investeringen in de Middelveldsche Akerpolder.

Dit is nog maar een selectie uit één stadsdeel. Ik denk dat Noord een eigen lange lijst kan maken en ik begin maar niet over IJburg. De samenwerking tussen de twee partijen is noodgedwongen, en ze hebben het helemaal over zichzelf afgeroepen.

Piet Boon, Amsterdam

Dertig is de grens

In een ingezonden brief over te hard rijdende e-bikes stond een bewering die niet helemaal correct is. Er bestaat wel degelijk een verordening waarbij het verboden is harder te rijden op een Amsterdams fietspad dan 30 km/h. Dat is inderdaad geen 25 km/h maar nu lijkt het net of je zo hard mag als je maar kunt. Dat is zeker niet zo, werd mij door Govert de With van de gemeente Amsterdam een tijdje geleden meegedeeld.

Herman Verschuur, Amsterdam

Voetbalvandalen

Voetbal behoort tot de weinige sporten die al tientallen jaren worden geteisterd door relschoppers. Voor veel beroepen is het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist. Als clubs een dergelijk bewijs verplicht stellen voor het bezoeken van wedstrijden, is het met de rellen in de stadions meteen afgelopen.

Het maatschappelijk probleem van geweld, bedreigingen en intimidatie is daarmee natuurlijk nog niet opgelost. Geef de vandalen daarom een plek waar ze elkaar met de blote vuist te lijf kunnen gaan. Wellicht levert het een interessant format op voor een televisieprogramma met hoge kijkcijfers.

Bert Belmon, Amsterdam