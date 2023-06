Opinie: ‘Contractarbeid begon nou eenmaal met de afschaffing van slavernij, het is allebei 150 jaar geleden’

Twee vrouwelijke contractarbeiders uit Brits-Indië tijdens feestelijkheden op het Gouvernementsplein in Paramaribo op Koninginnedag 31 augustus. De foto werd genomen door Théodore van Lelyveld, tussen 1895 en 1898. Beeld Théodore van Lelyveld / Rijksmuseum

Dit schreef Het Parool eerder over de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij (Keti Koti): • Wat lopen hier veel mooi aangeklede mensen, dacht kunstenaar Maartje Jaquet (59) op weg naar de metro in Zuidoost. Dat was op 1 juli, de dag dat Keti Koti wordt gevierd, de afschaffing van de slavernij. Ze begon portretten te tekenen van iedereen die zich daarbij betrokken voelt. “Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt.” • In een korte interviewserie laat Het Parool Amsterdammers aan het woord die betrokken zijn bij het herdenkingsjaar. In aflevering 1: Imara Limon, conservator bij het Amsterdam Museum. “We zijn allemaal nakomelingen van de slavernijgeschiedenis.” • Zwarte Piet was nog zwart en aan excuses dacht niemand: alles was anders toen Amsterdam in 2013 voor het eerst groot uitpakte met de herdenking van de afschaffing van de slavernij. “Van der Laan omarmde het onderwerp.”

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij definitief werd afgeschaft in Suriname. Een historische mijlpaal.

Het is dit jaar óók 150 jaar geleden dat de geschiedenis van de contractarbeid begon, de Hindoestaanse migratiegeschiedenis. Een verhaal waar mijn overgrootouders onderdeel van zijn. Er werden contractarbeiders vanuit India naar Suriname verscheept als vervangende werkkrachten om de plantages draaiende te houden: een nieuw systeem van koloniale uitbuiting. Ook werden er contractarbeiders gehaald uit Java en China.

Contractarbeiders

In opdracht van Writers Unlimited stelde ik een programma samen rondom 150 jaar afschaffing slavernij. In Het Parool (19 april 2023) stond een week later een artikel over de motie van de Amsterdamse Denkfractie, om ook het lot van contractarbeiders mee te nemen in het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij.

De oproep zette kwaad bloed binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. ‘Met alle respect,’ zei radiomaker Iwan Leeuwin in dat artikel, ‘maar de contractarbeiders zijn met luxe stoomboten overgebracht naar Suriname.’

Ik moest denken aan een literaire godmother, de Surinaamse auteur Bea Vianen (1935-2019). Haar debuutroman Sarnami, hai (Suriname, ik ben) uit 1969 gaat over een jonge vrouw in de jaren zestig in Suriname.

Haar roman Strafhok (1971) toont hoe Suriname als gevolg van de ver­deel-en-heers­po­li­tiek in de koloniale tijd een verzameling ‘strafhokken’ vormt, en hoe moeilijk het is om deze te doorbreken. De etnische verdeeldheid in Suriname vormt een verlengde en een spiegel van het kolonialisme, en elke groep is daardoor gevangen in een eigen strafhok. Vianen wijt dit zowel aan de kolonisator als aan de Surinamers zelf.

De boeken van Vianen verschenen voor het eerst in de jaren zeventig en in 2021 werden deze romans ‘herontdekt’ en heruitgegeven. Ongetwijfeld schreef ze deze boeken om lezers aan het denken te zetten. Willen we leven in deze strafhokken? Willen we deze in stand houden? De literaire erfenis, maar ook de missie van Bea Vianen, lijkt nog steeds actueel.

‘Geen eenvoudige hokjes’

Gelukkig hoor ik ook een heel ander geluid in de gesprekken met en initiatieven van de generatie van nu. Daarbij loopt van alles door elkaar: nazaten kunnen afstammen van zowel degenen die de zware gevolgen van het kolonialisme hebben moeten doorleven als degenen die eraan hebben meegewerkt als dader.

De gevolgen van de koloniale geschiedenis zijn niet eenvoudig in vakjes te stoppen. Ook het geluid na afloop van Writers Unlimited was hoopvol, het delen en het verbinden van de verschillende verhalen uit deze geschiedenis raakten een snaar bij velen.

Het gaat er niet om om alles op een hoop te gooien. De start van het ene (contractarbeid) begon met de afschaffing van het andere (slavernij), het is allebei simpelweg 150 jaar geleden. Welke invloed hebben slavernij, kolonialisme en contractarbeid op de nazaten? Hoe leven verhalen hierover voort? Wat betekenen excuses? Dat zijn belangrijke vragen die juist nu alle aandacht, ruimte en erkenning verdienen.

Verbinding boven verdeling

Laten we de verbinding boven de verdeling zetten. Van mensen die tegenover elkaar worden gezet, in benauwende hokjes waarin je amper adem kunt halen, hebben we al meer dan genoeg gehad in de koloniale tijd. Het is tijd om daar afscheid van te nemen.

Nu is er ruimte. Ruimte waarvoor hard is gestreden. Ruimte voor de erkenning van alle verhalen. Ruimte waardoor steeds meer stemmen eindelijk een podium krijgen.

En het mooie is: wij bepalen zelf hoe groot dit podium is. Het vertellen van het verhaal van één persoon betekent niet dat dit ten koste gaat van een ander. Integendeel, laten we een nieuw frame starten door elkaar tegemoet te komen met het idee dat verhalen ons verbinden. Laten we boven onszelf uitstijgen en werken aan een betekenisvolle gezamenlijke toekomst. Een mooier eerbetoon aan Bea Vianen, haar werk, haar missie, haar strijd tegen maatschappelijk onrecht, kan ik me niet voorstellen.

Shantie Singh (1982) is schrijfster, presentatrice, dagvoorzitter, programmamaker, theatermaker, vrouwenrechtenactivist en ‘glambtenaar’ bij de gemeente Rotterdam.