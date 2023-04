Opinie: ‘College, bouw betaalbaar in de Weespersluis’

De nieuwe woningen in Weespersluis volgen het recept van de reeds opgeleverde delen: veel herenhuizen, notariswoningen, regelmatig een villa. Beeld ANP

Op de veengrond ten zuiden van de A1 bij Weesp liggen de volgende voetbalveldgrote zandpakketten al klaar. Weespersluis, de grote nieuwbouwwijk in de Bloemendalerpolder, is nog lang niet af. De nieuwe woningen volgen het recept van de reeds opgeleverde delen: veel herenhuizen, notariswoningen, regelmatig een villa, aardig wat rijtjeshuizen en soms een appartementencomplex. De schaarse koopappartementen gaan als warme broodjes over de toonbank, de overige koopwoningen beginnen vanaf een kleine 7 ton.

De overheid heeft de wettelijke plicht om te voorzien in huisvesting voor alle inkomensgroepen. Daarom bouwt de gemeente Amsterdam volgens het uitgangspunt ‘40-40-20’: 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure woningen en 20 procent dure. Weespersluis stevent volgens de huidige plannen af op een verhouding van 10-5-85. Thuiswonende twintigers, groot wonende senioren, mensen die scheiden, bijna alle alleenstaanden, allang afgestudeerden met huisgenoten, gezinnen met minder dan 1,58 keer een modaal huishoudeninkomen: Weespersluis laat ze in de kou staan.

Voor de laatste delen van de wijk heeft de gemeente nog geen vergunning afgegeven. Voor die delen presenteerden de ontwikkelaars en de gemeente onlangs een plan dat het totaalaantal woningen met 600 verhoogt tot 3550. Deze ‘allonge’ bleek een maatschappelijk onverantwoord plan waarin de 600 extra huizen voor 80 procent in de dure categorie zouden vallen. Meer van hetzelfde dus, waarbij de ontwikkelaars van de GEM Bloemendalerpolder zich niet bereid tonen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het college zijn plicht niet nakomt.

De onderhandelingen over de allonge boden een mogelijkheid om Weespersluis wat minder eenvormig en betaalbaarder te maken. Bij een eerdere uitbreiding van 200 woningen in 2021 voegden de gemeente Weesp en de ontwikkelaars immers 150 sociale huurwoningen toe. Als het toen socialer kon, kan het nu ook, ongeacht of het aantal woningen verhoogd wordt.

De wijk met vooral gezinswoningen zorgt nu al voor een grote druk op de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en scholen. Deze druk neemt in de huidige plannen alleen maar toe. Een betere verdeling van de woningtypen, met meer betaalbare en kleinere huizen en minder (grote) gezinswoningen, verlaagt de nijpende druk op de gezinsvoorzieningen. Een gemêleerder Weespersluis is dus ook in het belang van de wijk zelf.

Kleinere woningen zijn in de regel betaalbaarder. Een meer diverse wijk, met ook één- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld jongeren en senioren, tempert de explosieve toename en concentratie van het aantal kinderen in de Bloemendalerpolder. Met een beter plan slaat het college dus twee vliegen in één klap: ook in Weespersluis verantwoordelijk en divers huisvesten en een stap zetten in het voorkomen van het gevreesde ‘opvanginfarct’ voor gezinnen met kinderen.

Daarom roepen de Weesper fracties van PvdA, GroenLinks en D66 het college en de GEM op om het enige verantwoordelijke te doen: bouw in het westen en noorden van Weespersluis volgens de 40-40-20-regel, met woningen voor alle groepen Weespers, Driemonders en Amsterdammers. Stop het woononrecht, stop de scheefbouw: bouw betaalbaar.

Sjaak Oostenrijk, fractievoorzitter PvdA Weesp-Driemond, Jan van der Does, fractievoorzitter GroenLinks Weesp-Driemond, Ron Anches, fractievoorzitter D66 Weesp, Melati Paät, lid bestuurscommissie GroenLinks Weesp-Driemond