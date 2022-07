Opinie: ‘Coffeeshopcultuur moet gekoesterd worden’

Coffeeshop Sheeba in de Warmoesstraat in 2008. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Zaterdagochtend kocht ik de krant bij mijn vaste winkel bij de Albert Cuypmarkt. Tegen de tijd dat ik was gaan zitten op het terras van mijn vaste coffeeshop had ik buikpijn van de kop op de voorpagina: ‘Coffeeshop is crimineel.’ Het werd nog erger toen ik de pagina omsloeg: ‘Verbod voor toeristen is noodzaak’.

Mijn eerste reactie was boosheid over zoveel hypocrisie en nonsens. Hoe is het toch mogelijk dat onze burgemeester zo slecht geïnformeerd is over dit onderwerp en het dan ook nog zo wil doordouwen? Gelukkig had ik een joint tot mijn beschikking, zodat ik diep kon inhaleren en de rust kon laten wederkeren in mijn hoofd en buik.

Vanzelfsprekend ging het gesprek die ochtend over de vermaledijde plannen van onze burgemeester. De deelnemers aan de discussie kwamen uit Amsterdam, Suriname, Sint Maarten, de Verenigde Staten en Portugal. Dit soort dialogen zal als de plannen van de burgemeester doorgang vinden niet meer mogelijk zijn.

Voor mij zijn de weinige coffeeshops die nu nog over zijn onderdeel van mijn sociale leven. Ik geniet al decennia van de gesprekken met bezoekers aan onze stad, onder het genot van een jonko, en er zijn tal van vriendschappen uit voortgekomen. Ja, Amsterdammers hebben ook positieve ervaringen met toeristen.

Discriminatie

Het weren van bezoekers op basis van waar zij vandaan komen is discriminatie. En discriminatie kan en mag niet worden toegestaan in onze vrije stad!

Falend beleid en een schijnbare incompetentie om de ‘rotte appels’ eruit te halen, mogen geen redenen zijn om de gehele coffeeshopbranche en cannabiscultuur te criminaliseren.

Het verbannen van toeristen gaat ook niet tot een verkleining van de cannabismarkt leiden. Ik begrijp niet waarop gebaseerd is dat er maar 66 coffeeshops nodig zouden zijn om de lokale markt te bedienen – honderd meer zou niet eens genoeg zijn. Het repressieve beleid en de negatieve blik van de afgelopen decennia heeft er bovendien voor gezorgd dat de fijnste coffeeshops allang verdwenen zijn.

Overlast veroorzakende feesttoeristen die hier de beest uithangen, doen dat meestal onder invloed van alcohol. Cannabis heeft daar niets mee te maken. Cannabisgebruikers willen bovendien niets met cocaïne te maken hebben en ervaren de aantijgingen over vermenging met de cokemarkt als een grote belediging.

Opgejaagd

Het zijn altijd de politiek en de experts die aan het woord worden gelaten. In deze gehele discussie wordt de opinie van de coffeeshopbezoeker niet meegewogen, alsof die niet belangrijk is.

Cannabisgebruikers hebben ook recht op veilige plekken, binnen en buiten, waar zij hun cannabis kunnen consumeren zonder te worden lastiggevallen of zelfs opgejaagd.

Amsterdam is een vrije stad met vrije idealen. Het discrimineren en uitsluiten van mensen behoort daar niet bij. Dat zou de burgemeester toch ook in haar hart en buik moeten voelen?