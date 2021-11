Opinie: ‘Chocoladebedrijven, betaal boeren een eerlijke prijs!’

Er werken nu al 1,56 miljoen kinderen illegaal op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust, net als naar schatting 30.000 slachtoffers van moderne slavernij. Beeld Corbis via Getty Images

In 2001 hebben alle grote chocoladebedrijven hun handtekening gezet onder het zogeheten Harkin Engel Protocol. Ze spraken af kinder- en dwangarbeid in de cacaoteelt uit te bannen. Maar wie vandaag chocolade koopt, loopt nog altijd het risico dat de cacao is geproduceerd met illegale kinderarbeid of moderne slavernij. De plechtige beloften en aantoonbare investeringen ten spijt: deze misstanden zijn aan de orde van de dag in de West-Afrikaanse cacaoproductie. En dat zal niet veranderen zolang chocoladebedrijven baat hebben bij een zo laag mogelijke cacaoprijs en hoge winsten boeken ten koste van mensenrechten.

Natuurlijk is er in de afgelopen twintig jaar wel wat gedaan. Chocoladebedrijven investeerden in duurzaamheidsprojecten, certificeringen, landbouwvoorlichting en productiviteitsverhoging. Ze bouwden scholen en sanitaire voorzieningen.

Dat is mooi, maar het pakt het belangrijkste probleem niet aan: chocoladebedrijven betalen veel te weinig voor cacao, waardoor cacaoboeren veroordeeld zijn tot bittere armoede. In Ivoorkust – de grootste cacaoproducent ter wereld – daalde de prijs die cacaoboeren ontvangen dit oogstseizoen van 1788 dollar naar 1457 dollar per ton. Deze daling (18,5 procent) zorgt ervoor dat de inkomens van miljoenen boeren verder onder de armoedegrens zakken. Dat heeft dramatische gevolgen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (de ILO) neemt kinderarbeid 7 procent toe als het huishoudinkomen 10 procent daalt. Er werken nu al 1,56 miljoen kinderen illegaal op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust, net als naar schatting 30.000 slachtoffers van moderne slavernij.

Met het Dutch Initiative for Sustainable Cocoa spant de cacao- en chocoladesector zich in voor een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. De huidige lage cacaoprijs en inkooppraktijk van cacao- en chocoladebedrijven maken dat doel onhaalbaar. Dat moet en kan anders.

Op basis van uitgebreid onderzoek is bepaald welke prijs minimaal nodig is om cacaoboeren in staat te stellen om een leefbaar inkomen te verdienen: 2200 dollar per ton cacao. Tony’s Chocolonely betaalt altijd deze prijs, door met een premie het inkomensgat voor cacaoboeren te overbruggen. We laten zien dat het kan. Ook Albert Heijn’s Delicata, Aldi’s Chocochanger, ijsmaker Ben&Jerry’s en steeds meer andere bedrijven betalen deze prijs.

Als alle grote chocoladebedrijven deze prijs betalen voor de cacao die ze in West-Afrika kopen, zou dat naar schatting 1 miljard euro kosten. Dat is slechts 0,7 procent van de wereldwijde chocolademarkt, waar flinke winsten worden gemaakt.

Na twintig jaar is het tijd voor actie. Bedrijven kunnen vandaag nog beginnen met het betalen van de prijs voor een leefbaar inkomen. Alleen samen maken we alle chocolade slaafvrij.

Paul Schoenmakers (head of impact Tony’s Chocolonely), Amsterdam