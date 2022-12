Opinie: ‘China laat zien dat de kwaliteit van beleid pas achteraf kan worden beoordeeld’

Zo sterk als de Chinezen zich eerder omhoogtrokken aan het zerocovidbeleid, zo ver duwen ze zich met datzelfde beleid nu dieper in een dal. Beeld Hector Retamal / AFP

Terwijl wij op veilige afstand binnen zaten, keken we bijna twee jaar lang onder onze maskers met open mond toe. Wij denderden door inconsistent zwabberbeleid naar beneden, maar zij gingen met een rechte lijn omhoog. Wij waren het spoor volledig bijster, maar zij volgden een uitgestippeld pad. Want terwijl wij met allerlei routekaarten continu uit de bocht vlogen, vond China met het zerocovidbeleid een weg eruit.

Zodra het virus ergens de kop opstak, werd er direct hard ingegrepen. En kwamen er lockdowns. Er werd massaal getest. Mensen hielden zich aan de regels. En zo werd elke uitbraak gedoofd. China had veel minder besmettingen. De economie ging grotendeels door. De reguliere zorg bleef opereren. En er gingen veel minder mensen dood. Wij waren druk bezig om de vinger op de zere plek te leggen. China had het virus onder de duim.

Maar nu het nieuwe normaal weer terug bij het oude is, ziet de wereld er ineens heel anders uit.

Dieper in een dal

Zo sterk als de Chinezen zich eerder nog omhoogtrokken aan het zerocovidbeleid, zo ver duwen ze zich met datzelfde beleid nu alsmaar dieper in een dal. Stadsdelen zijn nog altijd volledig op slot. Duizenden bedrijven gaan failliet. De economie implodeert. En de eigen bevolking pikt de maatregelen niet meer. En dus moeten er harde keuzes gemaakt worden.

Of ze houden de regels aan, en de economie en mensenlevens gaat kapot. Of ze doen de poorten van de samenleving open, maar dan worden de deuren van de ziekenhuizen overspoeld. Maar welke keuze ze ook maken, de conclusie blijft hetzelfde. Juist door het beleid dat iedereen gisteren nog de sleutel noemde, zit China vandaag de dag volledig op slot.

Maar terwijl de media massaal hun hoofd breken over hoe China dit gaat oplossen, missen we allemaal een fundamenteel punt. Als de situatie in China namelijk iets uitwijst, dan is het wel dat je de kwaliteit van beleid nooit enkel mag baseren op basis van de periode waarin het wordt uitgevoerd.

China ging binnen de kortste keren van een schoolvoorbeeld van hoe het wel, naar hoe het niet moest. En ons destructieve beleid waardoor miljoenen mensen onbedoeld besmet raakten, bleek niet veel later juist de redding te zijn. De kwaliteit van beleid mag daarom nooit puur in het moment zelf, maar enkel pas jaren later worden beoordeeld. De perfecte oplossing van vandaag, kan immers het probleem van morgen blijken te zijn.

Cruciale les

Het is wat de afgelopen tijd pijnlijk duidelijk is geworden. Forse bezuinigingen op IC-bedden drukten jarenlang onze zorgkosten, tot ze in een pandemie ineens cruciaal bleken te zijn. Bedrijven met Just-In-Time voorraden waren enorm efficiënt, tot het moment dat de waardeketens op slot vielen. We juichten allemaal voor het verlagen van de rente om ons uit de financiële crisis te redden, tot dit nu de aanjager van ongelijkheid en inflatie blijkt te zijn. En terwijl Wim Kok gedurende zijn regeerperiode werd gezien als hét internationale boegbeeld van hoe je door dereguleringen en publieke bezuinigingen een samenleving er weer bovenop kreeg, blijkt zijn erfenis nu vooral een kat in de zak te zijn.

Het is een cruciale les die we in de huidige op sensatiebeluste politieke arena maar niet lijken te leren. Want terwijl het elke keer recht voor ons gezicht plaatsvindt, knijpen we allemaal een oogje toe. Het is de hoogste tijd dat de media hun verantwoordelijkheid nemen om beleid op de correcte manier te beoordelen. Want juist door met alle goede bedoelingen aan de burgers een correcte voorstelling van de zaken van nu te geven, schetsen we in de wereld van morgen een totaal vertekend beeld.