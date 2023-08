Opinie: ‘Carrière van kersverse moeders staat stil, vaak zonder dat vrouwen dit willen’

Tijdens mijn eerste jaar als geneeskundestudent is mij meerdere keren het advies gegeven om ‘lekker op tijd aan kinderen te beginnen’. Meestal is dit advies afkomstig van vrouwelijke artsen die deze keuze zelf niet hebben gemaakt en hier nu spijt van hebben omdat het hun carrière in de weg heeft gezeten.

Als beide ouders recht op ouderschaps­verlof hebben, dus de vader ook, wordt het gezins­stereotype doorbroken. Beeld Getty Images

Ondanks dat ik weet dat het een goedbedoeld advies is, roept het bij mij verontwaardiging op. Het onderwerp kinderen krijgen veranderde opeens van een ver-van-mijn-bedshow naar een onderwerp - of eerder probleem - dat prioriteit verdient in mijn agenda.

Ook een baarmoeder

Hoewel de eerste vrouwelijke arts in Nederland zich nog geen 150 jaar geleden aandiende, is er de afgelopen jaren een toenemende feminisering zichtbaar in de studie geneeskunde. Dit baart oudere generaties artsen zorgen, want al die vrouwelijke studenten hebben ook een baarmoeder. De studie geneeskunde duurt lang en het opbouwen van een succesvolle carrière begint vaak op latere leeftijd dan bij andere beroepsgroepen. De meest strategische keuze voor vrouwelijke artsen (in spe) lijkt daarom om zo vroeg mogelijk, misschien zelfs al tijdens de studie, kinderen te krijgen.

Een vrouw heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 26 keer het aantal werkuren aan ouderschapsverlof. Dat laatste hadden ze trouwens gerust ‘moederschapsverlof’ kunnen noemen, want partners, die net zo goed ouder zijn, hebben geen recht op ouderschapsverlof. In plaats daarvan krijgen partners slechts één werkweek geboorteverlof.

Hiermee dwingt de Nederlandse overheid af dat de vrouw na de bevalling het grootste deel van de zorg voor het kind op zich neemt. De carrière van kersverse moeders staat daarom, vaak zonder dat vrouwen dit willen, stil, tot grote ergernis van hun leidinggevenden. Om dezelfde reden worden vrouwen in de vruchtbare levensfase minder snel aangenomen voor hoge functies, want voor je het weet zijn ze zwanger en kan je wéér op zoek naar vervanging.

Parttime prinsesjes

Ondertussen worden thuiszittende zorgende moeders misbruikt als argument tegen vrouwenemancipatie en als rechtvaardiging van de loonkloof tussen man en vrouw. Vrouwen zijn parttime prinsesjes die zelf verantwoordelijk zijn voor het feit dat ze minder verdienen. Maar eigenlijk is alleen de baarmoeder hier verantwoordelijk voor, en daar hebben vrouwen niet zelf om gevraagd. Het wordt een lastige opgave om alle baarmoeders aan te spreken op hun luie, verwende prinsessengedrag. In werkelijkheid ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, die tot op heden weinig moed heeft getoond om structurele veranderingen te overwegen die de kloof kunnen dichten.

Oplossingen zijn er immers genoeg. Om te beginnen bij het voor de hand liggende besluit om beide ouders recht op ouderschapsverlof te geven. Hiermee doorbreekt de overheid de het ietwat gedateerde gezinsstereotype waarin de man het geld verdient en de vrouw voor de kinderen zorgt. Een andere oplossing is gratis kinderopvang.

Hiermee geef je vrouwen de kans om te ontsnappen aan stereotypen en los je meteen een deel van de personeelscrisis op. Jammer genoeg wordt de overheid niet warm van dit win-winscenario en wordt het plan voor gratis kinderopvang voorlopig twee jaar uitgesteld.

Rigoureuze oplossingen

Het gevolg van een overheid die weigert stappen te zetten in vrouwenemancipatie is dat er andere, veel rigoureuzer oplossingen worden gezocht. Zo zijn er sinds kort zeven grote internationale bedrijven die het invriezen van eicellen voor hun Nederlandse werknemers vergoeden. Zo kunnen vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen tot na de piek van hun carrière.

In de VS zijn deze ‘fertility benefits’ al vrij normaal en als we niet oppassen liggen ook de Nederlandse vriezers straks vol met eitjes van ambitieuze vrouwen. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarde wordt gepresenteerd als een vrouwvriendelijke oplossing die vrouwen meer zeggenschap geeft over hun eigen vruchtbaarheid. Maar tegelijkertijd worden vrouwen beperkt in hun vrijheid zelf te kiezen wanneer ze aan kinderen willen beginnen.

Wees het systeem te slim af

De laatste keer dat een vrouwelijke arts mij het welbedoelde advies gaf op tijd aan kinderen te beginnen, vroeg ik haar of het niet beter zou zijn om het probleem stelselmatig aan te pakken. Met een knipoog antwoordde ze: “Ga het systeem niet te lijf, wees het te slim af.”

Hoewel ik erg onder de indruk was van dit antwoord, ben ik het er bij nader inzien niet mee eens. De enige manier om vooruitgang te boeken, is door structurele investeringen te doen en niet door toekomstige generaties vrouwen te leren zich in allerlei onethische bochten te wringen om aan de nadelen van het vrouw-zijn te ontsnappen.

Dus als ik ooit, op een door mij gekozen moment, een dochter zou krijgen, hoop ik haar te leren het systeem niet te omzeilen, maar juist aan te vechten.