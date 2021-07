Opinie: ‘Cannabis moet af van onschuldig imago’

Een groepje jongeren rookt cannabis tegen de gevel van het Van Gogh Museum. Beeld Paul van Riel/HH

Onlangs ontving ik via de basisschool van mijn jongste kind het informatieboekje van de GGD over de puberteit. In dit boekje wordt cannabis nog altijd softdrugs genoemd.

Mijn oudste kind had enige jaren geleden tijdens biologieles op de middelbare school reeds vernomen – net als ikzelf meer dan dertig jaar geleden – dat softdrugs minder schadelijk zijn dan harddrugs, dat de ‘step­ping­stone­the­o­rie’ niet geldt en nog meer van dit soort informatie gebaseerd op een rapport van de Commissie Baan uit 1972.

In 2009 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden door experts in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en werd cannabis wat betreft giftigheid, verslaving en sociale schade al iets schadelijker ingeschat.

Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en is cannabisgebruik onder jongeren onder invloed van de rapcultuur, hypnotiserende algoritmes van Instagram en in drugs gedoopte Netflixseries, het nieuwe roken geworden. Kinderen leren op school dat het allemaal wel meevalt met die cannabis. Ouders moeten volgens de pubers eerst maar eens naar zichzelf kijken, met hun glaasje wijn, want dat is volgens de biologieleraar en de GGD véél schadelijker.

Wat compleet verloren gaat is het feit dat het wietje dat je vroeger op je zestiende rookte, uit iemands achtertuin kwam en dat je daar flink aan moest lurken om ook maar enig effect te merken. De shit die onze kinderen roken is het synthetische product van een enorme, criminele industrie en is in niks vergelijkbaar met waar wij vroeger aan werden blootgesteld.

Op middelbare scholen in Amsterdam krijgen kinderen per WhatsApp menukaarten toegestuurd met soorten drugs. Een joint is sneller geleverd dan een online bestelde pizza. Het distributienetwerk – met op elke school dealende leerlingen – is de natte droom van elk logistiek bedrijf, harddrugs en de beschikbaarheid daarvan nog daargelaten. Wanneer wordt men nou eens wakker?

Verslavingsinstellingen kunnen het niet meer bolwerken; blowen sloopt onze kinderen en zorgt voor blijvende maatschappelijke schade. En nog altijd leren kinderen op school dat cannabis softdrugs is. Het klinkt als iets waar je prima aan kunt beginnen, maar is feitelijk door de overheid gesubsidieerde misleidende reclame.

Marieke Manders, Amsterdam