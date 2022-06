Opinie: ‘Burgemeester Halsema, neem het heft in handen bij de overlast van toerisme’

Burgemeester Femke Halsema tijdens een debat in de gemeenteraad. Beeld ANP

‘Burgemeester, neem het heft in handen bij de overlast van toerisme’

Burgemeester Halsema stelt in NRC van 18 juni: ‘Door plat toerisme sterft de stad.’ In het interview voert vervolgens onmacht de boventoon. De gemeenteraad ligt soms dwars, veel horecaondernemers laten hun gouden kip niet slachten en nog maar eens praten met Schiphol over de goedkope feestvluchten, maar Den Haag en Europa gaan daar uiteindelijk over.

Burgemeester, neem het heft in handen, toon durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. U zit er toch niet voor de stervensbegeleiding?

In 2015 is al officieel vastgesteld dat de stad in onbalans is en dat die alleen maar toeneemt. Verschillende burgerinitiatieven hebben serieuze en vakkundige voorstellen gedaan voor een samenhangend druktebeleid. De enkele genomen losse maatregelen hebben zichtbaar nauwelijks effect gehad. De Amsterdammers willen hun stad terug en de Nederlanders willen geen stervende hoofdstad. Zet onmacht om in macht.

Wiim Ruijgh, Amsterdam

‘Kan Halsema het toerisme indammen? Dat is een illusie’

Ingezonden brieven in Het Parool bevatten vaak een oproep aan de burgemeester en het gemeentebestuur het toerisme terug te dringen. Dan denk ik: hoe dan? Noem mij een andere stad waar je zoveel leuke horeca, culturele attracties, parken en mooie architectuur (van een ongeëvenaarde grachtengordel tot erg mooie nieuwbouw) hebt, waarbij dat allemaal ook nog eens te belopen is of met goed en vriendelijk OV kan worden bezocht?

Wat verwacht je dan?

En daarnaast schrikt het kennelijk de helft van van de woningzoekenden niet af om hier ook te willen wonen. We kunnen beter inzetten op het beperken van de gevolgen, zoals veel intensievere stadsreiniging, dan de illusie te hebben dat je het kunt indammen.

Jeroen Bos, Amsterdam