Opinie: ‘Burgemeester De Vlugt is genoeg aan te rekenen, maar hij was geen nazisympathisant’

In zijn artikel over ‘Kan de Burgemeester De Vlugtlaan wel zo blijven heten, gezien de donkere kanten van die man?’ (Het Parool, 22 april) werpt Patrick van den Hanenberg de vraag op hoe het kan dat naar deze oud-burgemeester een laan in Slotermeer is vernoemd. De gereformeerde De Vlugt zou namelijk een aanhanger zijn geweest van de nazirassenleer. Daarnaast zou hij de nationaalsocialisten hebben geholpen bij de bezetting.

Het ene is volledig onzin, het ander ten dele. Uit de in het artikel zelf genoemde stukken in het stadsarchief komt een ander, veel genuanceerder beeld naar voren, dat wordt bevestigd in de uitstekende biografie van historicus Harm Kaal.

Racistische hoofdcommissaris

Het klopt dat De Vlugt gehoor gaf aan de oproep van de racistische hoofdcommissaris van de politie Versteeg om de ‘negercabarets’ te sluiten. Dat had echter weinig te maken met de nazistische rassenleer en veel meer met een veel breder levend stelsel aan opvattingen en vooroordelen. Door het moralistische stadsbestuur werd er vanuit alle delen van het politieke spectrum met argusogen gekeken naar het moderne stadsleven, wat onder meer al in de jaren twintig leidde tot het infame ‘dansverbod.’ Men vreesde ‘zedenverwildering’, vond de uit Amerika overgewaaide jazzmuziek atonaal en verwerpelijk, en was er bang voor dat de dansclubs losse seksuele contacten in de hand zouden werken.

De sluiting is De Vlugt zeker aan te rekenen, maar de suggestie dat hij daarom een aanhanger was van het nazisme miskent juist de andere – sommigen zouden zelfs zeggen ‘institutionele’ – vormen van racisme van die tijd. Bovendien bediende De Vlugt zelf zich in de stukken in het stadsarchief op geen enkele manier van hetzelfde racistische taalgebruik als zijn politiecommissaris.

Geen hielenlikker

Ook de tweede beschuldiging, dat de burgemeester een ‘hielenlikker’ was van de nationaalsocialisten, doet De Vlugt groot onrecht. De uitdrukking ‘burgemeester zijn in oorlogstijd’ is voor deze casus al veelzeggend. Had De Vlugt in tegenspraak met generaal Winkelman, toen de hoogste gezagdrager van Nederland – want laten we niet vergeten dat de regering, onder wie koningin Wilhelmina, het land had verlaten – moeten oproepen tot ongehoorzaamheid? Wat waren de gevolgen daarvan geweest? Het is met de kennis van nu altijd gemakkelijk om te oordelen over het handelen in het verleden.

Graag verwijs ik in dit verband naar een ander uitstekend werk, De politiek van het kleinste kwaad, waarin historicus Bart van der Boom met engelengeduld uitlegt waarom ‘meewerken’ met de Duitse bezetter door de leden van de Joodse Raad werd gezien als ‘het kleinste kwaad’.

Uit de arbeidersklasse

Mutatis mutandis – ‘Nadat veranderd is wat veranderd moest worden’ – gold dat ook voor De Vlugt? Ook hij had geen idee wat de Joodse inwoners van zijn stad te wachten stond. Binnen de beperkte bewegingsruimte die hij had, spande hij zich overigens tevergeefs in om de Joodse gemeenteraadsleden in de Amsterdamse gemeenteraad te houden. Aan grootschalig verzet heeft hij inderdaad niet gedaan. Gehoorzaamheid leek hem – en zovelen anderen – wijsheid.

De Vlugt is genoeg aan te rekenen, maar hij was geen nazisympathisant. Hij was bovendien de eerste Amsterdamse burgemeester die uit de arbeidersklasse afkomstig was en geen academische titel had. Zijn vader was timmerman. Een ideaal van sociale mobiliteit dat we tegenwoordig hoog in het vaandel hebben staan, als we dan toch met de kennis van nu willen oordelen.

Merel Meijer is docent geschiedenis aan het Barlaeusgymnasium in Amsterdam en promovendus bij het Niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.