Opinie: ‘Brug over het IJ? De vlag gaat pas uit als de eerste paal is geslagen’

Tot 2056 komen er 120.000 woningen bij in Noord, de groei rond de IJ-oevers zal het grootst zijn. Beeld ANP / Mariette Carstens Fotografie

Met een dubbel gevoel heb ik op 28 april het stuk op de voorpagina van Het Parool over de brug over het IJ gelezen. Zou het dan toch? Cynisme stak de kop op.

Iedereen die mij kent weet dat ik behoorlijk kritisch ben, maar cynisme wist ik altijd buiten de deur te houden. Maar bij bruggen over het IJ, voor Noord een gebed zonder end, kon ik de dans niet ontspringen. Plannen de vrieskist in, de vrieskast uit: een vaste oeververbinding over het IJ lijkt de story of our lives. Het vorige college, dat er serieus werk van maakte door een haalbaarheidsonderzoek te laten doen en een bedrag van 135 miljoen te reserveren, kwam niet verder dan dat.

Een college later was het gereserveerde bedrag opeens weg, zodat elders een gat gedicht kon worden. We waren voor de zoveelste keer zwaar teleurgesteld, en ook boos. Want waarom delft de brug over het IJ al bijna tweehonderd jaar telkens weer het onderspit?

Dichtslibben

Tot 2056 komen er 120.000 woningen bij in Noord, de groei rond de IJ-oevers zal het grootst zijn. Per dag steken gemiddeld 70.000 mensen per pont het IJ over, tot 2030 wordt een groei van 70 procent verwacht. Vanaf 2030 kan de groei niet meer worden opgevangen door het maximeren van de veren. Noord zal dus langzaam dichtslibben.

Om de eerste brug, zoals hoogleraar Alexander D’Hooghe in zijn advies voorstelde, in 2030 te omarmen moeten we dit jaar nog starten met de bouw ervan. We hebben zo vaak te horen gekregen dat een brug de prioriteit heeft van dit college, maar een klap erop geven wil maar niet lukken. We horen wel hoe de ponten opgeschaald kunnen en zullen worden om de groei en drukte van Noord op te vangen. Dit past niet in het autoluwe beleid van dit college.

Want waarom krijgt de Noordeling en iedereen die er werkt of het stadsdeel bezoekt geen keuzevrijheid om zelf te kiezen hoe het IJ over te steken? ‘Wacht op de Voorjaarsnota. Dan pas gaan we de gemeentelijke projecten prioriteren.’ Dat hoorden we de afgelopen maanden heel vaak. En inderdaad is in de Voorjaarsnota, die donderdag verscheen, weer een bedrag gereserveerd van 100 miljoen euro. De Vervoerregio wil dat bedrag zelfs verdubbelen, zodat aankloppen voor verdere financiering bij het rijk kansrijker wordt.

Zoethoudertje

Dus waarom dat cynisme? Nou, omdat het na bijna 200 jaar niet te geloven lijkt dat dit verder gaat dan ons zoet houden. Dat gebeurde tot nu toe telkens weer: we werden zoet gehouden met het reserveren van een bedrag, een onderzoek, noem maar op. Geen enkel college kwam verder.

En ik gun het dit college, dat kansengelijkheid hoog in het vaandel heeft, van harte om Noord bij de stad (en de stad bij Noord) te betrekken. Want wie zou nou niet trots zijn om de drukste fietspaden (dat worden de bruggen) van de stad te bouwen? Na bijna tweehonderd jaar zou je als het college het verschil kunnen maken door dit te realiseren. Dat je de groei van Noord gelijk trekt met het verbeteren van de bereikbaarheid van dit stadsdeel, dat je ervoor zorgt dat Noord na 2030 niet in een eiland verandert: een prachtige droom en een visie die je als college waar kan maken.

Geef er eindelijk een klap op, maak er werk van en start met de bouw van de eerste brug. Zolang de eerste paal niet geslagen is hangen we de vlag in Noord niet uit. Maak het verschil!

Canan Uyar is stadsdeelcommissielid en fractievoorzitter PvdA Noord