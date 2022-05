Opinie: ‘Breng immigranten onder in voormalige ggd-priklocaties’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Breng immigranten onder in voormalige ggd-priklocaties’

Wat ik echt ongelofelijk vind, is de kwestie immigrantenopvang in Groningen – wat Den Haag er (niet) aan doet. Mijns inziens staan er nog veel voormalige ggd-priklocaties, opgezet ivm corona, overeind. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om daar matrassen en bedden heen te brengen, zodat mensen tenminste niet buiten hoeven te slapen?

Anneke Scheffens, Laren

‘Douze points voor het Songfestival-commentaar van Stefan Raatgever’

Het Eurovisie Songfestival kijken is vele malen leuker geworden dankzij het commentaar van Stefan Raatgever. Lekker op de bank met Het Parool op schoot eerst de recensie lezen en dan ‘onbevooroordeeld’ de act bekijken. Douze points!

Andrea Dijkstra, Diemen

‘Waarom zijn de collegazalen nu overal bijna leeg?’

In coronatijd bleken veel jongeren depressieve gevoelens te hebben. Ze misten de sociale contacten met vrienden, mede-studenten en scholieren. Dat snap ik heel goed. Maar wat ik niet snap, is dat nu de collegezalen overal bijna leeg zijn, omdat dezelfde jongeren liever thuisblijven achter de laptop. Om 9:00 uur aanwezig zijn vinden ze namelijk veel te vroeg. Welkom in de echte wereld.

Marieke Duppen, Amsterdam

‘Voor degenen die teleurgesteld is dat Derksen doorgaat met zijn programma heb ik goed nieuws’

Voor de lezers die teleurgesteld zijn dat Johan Derksen weer doorgaat met zijn programma heb ik goed nieuws. U kunt zappen naar een ander kanaal. Voor alle adverteerders die op basis van de waan van de dag besluiten wel of niet commercial-tijd rond het programma te kopen het advies: bezint eer ge begint. Voor Sigrid Kaag een boektip: Derksen door Michel van Egmond en zijn partner Antoinnette Scheulderman. En voor de liefhebbers van het vrije woord, slappe en slechte grappen en anekdotes – waaronder ikzelf – een kijktip; Johan Derksen is weer terug op de buis. Wie zonder jeugdzonde is werpe de eerste steen.

Remco Bunder, Amsterdam

‘Ik hoop dat het lukt om de Hema als een duurzaam en voor betaalbaar warenhuis weer op de kaart te zetten’

In 2005 kocht mijn man in Can Tho in Vietnam in een net geopend warenhuis een petje voor 1 dollar. Tot onze verbazing zat er een labeltje van de Hema aan. Het petje was van zeer goede kwaliteit en is lang meegegaan en heeft heel wat beurten in de wasmachine overleefd. Helaas heeft hij het petje 10 jaar later in een bus in Istanbul verloren, anders droeg hij het waarschijnlijk nu nog. Ik hoop dan ook van harte dat het Saskia Egas Reparaz lukt om de Hema als een duurzaam en voor iedereen betaalbaar warenhuis weer op de kaart te zetten. Want dat was ooit de kwaliteit en de kracht van de Hema.

Hennie van der Baan, Amsterdam

‘Schreuder heeft alles in zich wat een ‘toptrainer’ moet hebben’

Het Parool berichtte uitvoerig over de nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder. Het is een uiterst slimme zet van Ajax om een trainer aan te stellen die (nu nog) slechts bekend is bij een relatief klein groepje ‘kenners’. Schreuder heeft alles in zich wat een ‘toptrainer’ moet hebben. Door hem nu de kans te geven zich te bewijzen, kan Ajax zelf ook grote stappen zetten, terwijl Schreuder een podium krijgt om ‘internationaal te gaan’. Ik voorspel dat Schreuder na twee jaren bij Ajax zal vertrekken om een internationale topclub met een nog grotere begroting te gaan coachen.

Marten Racz, Enschede