Opinie: ‘Breng de gas- en energiebedrijven weer bij de overheid onder’

Beeld Vincent Spiering

Prijsplafond (1)

Het is makkelijk voor de hoogleraar om zo te reageren op de hulp en ondersteuning die de overheid biedt in deze energiecrisis (Het Parool, 10 oktober). Hij hoeft zich met zijn inkomen waarschijnlijk geen zorgen te maken over zijn gas- en stroomrekening. Hij beredeneert het praktisch zonder empathie, kwestie van vraag en aanbod, tja. Het is wel de taak van de overheid om de burgers in dezen te helpen!

Maar áls er maatregelen moeten worden genomen, dan is het kabinet gebonden aan Europese regels. Ik ben het wel met hem eens dat er actie genomen moet worden.

Wat mij betreft zou men de gas- en energiebedrijven weer bij de overheid moeten onderbrengen. In tijden van nood moet dat maar. Ten tweede moet er een goede regeling komen voor het Groningse probleem van de beschadigde huizen door aardbevingen. Geef de mensen zo snel mogelijk hun geld en een nieuwe woning, en werk aan een oplossing. Dat is een kwestie van doorpakken! En dan kan er misschien weer gas gewonnen worden. Er zijn toch knappe koppen genoeg om dit probleem op te lossen. Er zijn miljarden aan verdiend.

E. Buitenweg, Amsterdam

Prijsplafond (2)

Ik denk dat de prikkel om te besparen wel degelijk aanwezig blijft met het prijsplafond. Immers, de prijzen zijn ook met het prijsplafond fors hoger dan ze een jaar terug waren. Dat alleen al noopt tot besparingen. Zelfs dan blijft het de vraag of je in buurt kunt komen van de energierekening zoals je die 1,5 jaar terug betaalde.

Cisca Ansem, Amsterdam

Goede boterham

Hulde voor Femke Halsema dat ze pleit voor een soort van legalisering van cocaïne onder strenge voorwaarden (Het Parool, 7 oktober). Helaas vind ik het in tegenspraak met haar eerdere plannen over coffeeshops om buitenlanders te weren. Als beide worden uitgevoerd kunnen werkloze dealers overstappen naar de wiethandel aan toeristen. Slechts 10 euro per gram in plaats van 50. Maar daar is nog best een goede boterham mee te verdienen.

Edgard Gommeren, Amsterdam

Kabelbaantje

Heeft het kabelbaantje van de Floriade al een nieuwe bestemming? Zo niet, dan pleit ik voor plaatsing in Amsterdam als nieuwe voetgangers-verbinding over het IJ!

Lous Akkerman, Amsterdam

Tram

Nu een brug over het IJ van de baan is durf ik nauwelijks de vraag te stellen wanneer er misschien eens een tram gaat rijden in Noord.

Robbert Kanado, Amsterdam