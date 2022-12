Opinie: ‘Bovenetage Villa Arena in Zuidoost is geschikte plek voor een erotisch centrum’

Zaterdagavonddrukte op de Wallen. Een nieuw erotisch centrum elders in de stad moet de leefbaarheid in de binnenstad vergroten. Beeld Joris van Gennip

Bewoners van het Wallengebied ondervinden weer veel overlast van toeristen die afkomen op het ‘red light district’. Het bestuur van de stad overweegt – mede daarom – om de raamprostitutie (deels) te verplaatsen naar een locatie elders in de stad. Op 21 december is er een debat in de gemeenteraad over de overlastproblematiek in de binnenstad.

Het oude centrum van Amsterdam wordt al eeuwenlang gedomineerd door de raamprostitutie. Vandaag de dag kan men constateren dat het fenomeen openbare raamprostitutie niet meer van deze tijd is. Het is goed dat er onderzoek gedaan wordt naar de verschillende locaties. Maar rondom al de voorlopige locaties die zijn aangewezen, bestaat veel weerstand tegen een erotisch centrum. Als het aan de bewoners van die gebieden ligt, dan zal zo’n ‘prostitutiehotel’ of ‘eroscentrum’ er in hun buurt dus nooit komen. Er is daarbij sprake van het zogenoemde nimby-effect (not in my backyard).

Entreeprijs voor bezoekers

Bij de vestiging van een noodzakelijke en omstreden voorziening kan de gemeente een beslissing doorzetten, ondanks de bezwaren uit de buurt, maar daar is politieke moed voor nodig.

De bovenste etage van woonboulevard Villa Arena in Zuidoost kan, na enkele aanpassingen, geschikt gemaakt worden voor de vestiging van een eroscentrum. Deze bovenverdieping staat al lange tijd voor het grootste deel leeg en is vanaf de parkeerdekken bovenop het gebouw rechtstreeks bereikbaar. Door plaatsing van lange roltrappen bij de oprit van de parkeergarage (die door de gemeente Amsterdam wordt beheerd), kan er voor de voetgangers een discrete ingang komen. Er zal daar aan de bezoekers een entreeprijs gevraagd worden; een financiële drempel werkt positief op de beheersbaarheid en dekt deels de exploitatiekosten. Uiteraard moet er een aanbesteding komen om het centrum uit te mogen baten.

In Duitsland is er veel ervaring met dergelijke centra, de meeste grote steden kennen (afgescheiden) eroscentra.

Veilige werkomgeving

Veel sekswerkers staan niet te springen om hun nering naar de periferie te verplaatsen, het doorbreken van oude patronen zal zeker weerstand veroorzaken. Maar voor de betrokken sekswerkers biedt een professioneel geleid eroscentrum een veilige werkomgeving. Men is niet meer overgeleverd aan grote groepen lawaaierige pottenkijkers. Zo’n voorziening creëert een vanzelfsprekende rust, bezoekers zullen in een inpandig centrum niet snel de neiging krijgen om te schreeuwen.

Uiteraard zal er voldoende geschoold beveiligingspersoneel aanwezig moeten zijn. Bij het opzetten en inrichten van een eroscentrum is het uiteraard van groot belang om vanaf het begin de sekswerkers te betrekken bij de uitvoering van dit plan.

In Zuidoost bestaat er, met name vanuit christelijke hoek, veel weerstand tegen een eroscentrum. Zij zijn van mening dat Zuidoost een erotisch centrum er niet bij kan hebben en dat prostitutie helemaal niet zou mogen bestaan. Zuidoost is tegenwoordig wel in staat is om een dergelijk project te dragen. De omgeving van de Johan Cruijff Arena is een grootstedelijk deel van de stad dat zeer goed bereikbaar is, met voldoende horeca.

Doordat deze plek duizenden voetbalsupporters kan verwerken, zal een eroscentrum ook geen probleem zijn. Als er op de Oudezijds Achterburgwal een groep van 15 aangeschoten mannen loopt, heb je een potentieel probleem, als er op de Johan Cruijff Boulevard (Arenaboulevard) eenzelfde groep van 15 mannen loopt, is er niets aan de hand.

Positieve impuls

Een goed georganiseerd erotisch centrum geeft een positieve impuls en zal voor werkgelegenheid zorgen, in bijvoorbeeld de horeca en ondersteunende diensten. Een erotisch centrum bevordert tevens de normalisatie en acceptatie van de legale prostitutiebranche.

Amsterdam heeft – naast een aantal andere maatregelen – een eroscentrum nodig om de raamprostitutie uit de binnenstad te kunnen verplaatsen en om zo het Wallengebied weer leefbaar te krijgen. Een eroscentrum is noodzakelijk om het werk in de prostitutie op een legale, veilige en waardige manier te kunnen doen.

Gust de Wit, Amsterdam.

Bijlmerbewoner, verpleegkundige, voormalig hoofd Prostitutie en Passanten Polikliniek GGD en raadslid stadsdeel Centrum.

