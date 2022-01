Opinie: ‘Bouwplaats Galileïplantsoen bewijst: ambtenaar ziet bewoner als lastpost’

Beeld Getty Images/EyeEm

Bouwplaats Galileïplantsoen bewijst dat ambtenaren bewoners zien als lastpost

Het artikel over het Galileïplantsoen (Het Parool, 21 januari) is wéér een eclatant voorbeeld van de introverte cultuur bij het gemeentelijk ambtelijk apparaat dat we zo vaak zien. Een ingrijpend project wordt bedacht, voorbereid en uitgevoerd en dan pas komen de bewoners in beeld, als ze al in beeld komen. Al jaren ziet de Amsterdamse gemeenteambtenaar de bewoner als een lastpost die zo lang mogelijk in het ongewisse moet worden gehouden, ‘want anders komt daar toch alleen maar gelazer van’. Om zó moedeloos van te worden. Wat is er voor nodig om deze ziekelijke misvatting over het doel van een gemeentelijk apparaat eindelijk eens recht te zetten?

Diederik van der Staay, Amsterdam

Hoe kan de oplossing minder marktwerking en nog minder keuze zijn?

Wat een rare redenering van Reinier van Dantzig (fractievoorzitter D66): er is te weinig vrije woningmarkt in Amsterdam, daarom moet de stad meer gaan reguleren (Het Parool, 21 januari). Met een ingewikkeld puntensysteem waarin de gemeente bepaalt hoeveel huur voor iedere woning mag worden gevraagd. Als het probleem te weinig marktwerking en te weinig vrije keuze is (dat ben ik met Van Dantzig eens), dan kan de oplossing toch niet nog minder marktwerking en nog minder keuze zijn?

Nick Ottens, Amsterdam

Dit voorover buigen naar het glas werd ‘buigen voor Bacchus’ genoemd

In De Wandeling (Het Parool, 18 januari) stond dat er in het proeflokaal van Wynand Fockink nog traditioneel wordt gebogen bij het eerste slokje uit een traditioneel tulpglas. Omdat dit voor een hoop mensen waarschijnlijk een onbekend fenomeen is, hier even wat uitleg. Vroeger werd er in ieder café door de barkeeper een jeneverglaasje helemaal gevuld zodat er een ‘kop’ op zat: tot aan de rand gevuld met jenever. Dan had je een bolling waardoor het bijna niet mogelijk was om het glas zonder te morsen naar de mond te brengen. Daarom gingen de mensen met hun lippen naar het glas om de kop eraf te drinken zodat het glas wel opgetild kon worden. Dit voorover buigen naar het glas werd ‘buigen voor Bacchus’ genoemd.

Gerard Hopman, Amsterdam

Hulde voor de burgemeesters die niet alleen luisteren naar het OMT

John Jansen van Galen (Het Parool, 21 januari) vindt dat bestuurders die sympathie tonen voor burgerverzet het draagvlak onder de democratie ondermijnen. De geschiedenis heeft echter uitgewezen dat bestuurders die zich totaal vervreemden van het dagelijkse leven van de gemiddelde burger, inclusief ondernemers, de democratie veel meer ondergraven. Die houding geeft ruimte om misbruik te maken van onvrede en teleurstelling in de samenleving. Anders dan Van Galen betoogt moeten we juist blij zijn met de burgemeesters die binnen de grenzen van de democratische samenleving namens de burgers en ondernemers het duidelijke signaal afgeven dat de regering niet langer alleen naar het OMT moet luisteren. Hulde dus voor de burgemeesters.

Ronny van de Water, Amsterdam