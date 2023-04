Opinie: ‘Bouw niet wat de markt, maar wat de Amsterdammer nodig heeft’

Deze week is het nieuwe Woningbouwplan besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

De keiharde feiten over wonen in onze hoofdstad: in Nieuw–West groeien zo’n 10.000 kinderen jonger dan 18 jaar op in een te krappe woning, overal wonen jongvolwassenen noodgedwongen bij hun ouders thuis terwijl ze allang zelfstandig zijn én er is een enorm tekort aan woningen voor ouderen.

Achter al deze feiten schuilt leed. Denk aan kinderen die zich niet kunnen concentreren op hun huiswerk en jongvolwassenen die niet hun eigen leven kunnen opbouwen. Of ouderen die vereenzamen in een veel te grote woning op de derde verdieping, omdat er geen woning op de begane grond beschikbaar is vanwaar ze zich vrij kunnen bewegen. Al dit leed is het gevolg van jarenlang neoliberaal beleid in politiek Den Haag.

Dus is het nu tijd om in Amsterdam nieuwe keuzes te maken, juist nu het Woningbouwplan deze week is besproken in de gemeenteraad. We moeten drie dingen doen: woningen bouwen die Amsterdammers nodig hebben, zorgen dat zij mee kunnen denken met alle plannen en kiezen voor betaalbare woningen. Zonder die stappen zal het woningleed in Amsterdam alleen maar toenemen. Voor GroenLinks en PvdA is dat niet acceptabel.

Plannen per gebied

De woningnood raakt de hele stad, maar iedere buurt is anders. In de Rivierenbuurt zijn daarom andere woningen nodig dan in De Banne. Het college wil dat per bouwproject wordt besloten wat voor soort woningen er in de buurt gebouwd gaan worden. Dat is een goede manier van werken, die ook in het Woningbouwplan terugkomt en past bij de andere plannen die het stadsbestuur heeft voor wonen en volkshuisvesting in de stad.

Maar dat betekent wel dat we moeten weten welke woningen de Amsterdammer nodig heeft. Want laten we vooropstellen, we hebben de sociale huurwoningen in de stad keihard nodig voor een alsmaar groeiende groep mensen die de commerciële huur- en verkoopprijzen van woningen niet kan betalen. Wat ons betreft worden er dus geen sociale huurwoningen meer verkocht in Amsterdam. Wij willen daarbij dat het deel sociale huurwoningen niet onder de 45 procent zakt in alle buurten van onze stad. Het totale aantal sociale woningen moet de komende jaren groeien.

Als je daarnaast per gebied wilt bekijken welke nieuwe woningen er worden gebouwd, moet je weten voor wie je dat doet. Daarvoor is meer informatie en inzicht nodig over alle huizen die nu al in zo’n buurt staan. Meer kennis over zaken zoals het huidige aantal ouderenwoningen, jongerenwoningen en gezinswoningen, maar ook de hoeveelheid sociale huurwoningen of juist dure huurwoningen, is hard nodig.

Bouwen met mensen

Op basis daarvan kunnen we woningcorporaties aanspreken wanneer ze – tegen de afspraken in – woningen slopen, verkopen of te duur verhuren. Dan kan de Amsterdamse gemeenteraad gezamenlijk bepalen welke woningen waar gebouwd moeten worden.

De woningbouwplannen van de gemeente schetsen een beeld hoe samen met bouwers gewerkt kan worden aan nieuwe modellen voor het soort woningen dat we in de stad gaan bouwen. Maar dat moeten we niet alleen met bouwers doen, maar juist ook met de mensen die de woningen zo hard nodig hebben.

Een beoordeling van het nieuwe Woningbouwplan door een panel van woningzoekenden, jong en oud, zou een goed begin zijn. Denk aan mensen van het woonprotest en bewonersgroepen uit alle wijken van Amsterdam. Zodat we gezamenlijk, met bouwers, woningzoekenden en gemeente, kunnen bepalen hoe en wat we bouwen.

Geen taboes

Om het bouwen van woningen betaalbaar te houden moeten we wat PvdA en GroenLinks betreft ook zonder taboes naar alle mogelijke maatregelen kijken. Bijvoorbeeld naar de eis om in elk nieuw gebouw ook eigen fiets- en autoparkeerplaatsen te maken. Als we dat soms loslaten, dan scheelt dat veel in de bouwkosten terwijl het nauwelijks iets afdoet aan wat de Amsterdammer nodig heeft. De meeste woningzoekenden zoeken immers een plek om te wonen, niet een plek om te parkeren. Laten we daarnaast onderzoeken of het versneld bouwen van woningen in de stad niet betaalbaarder wordt als we niet al het gebouwde erfgoed willen behouden. We willen uiteraard blijven bouwen voor een complete en duurzame stad.

Tot slot is het een goed plan om de bestaande plannen voor nieuwe woningen aan te passen aan de huidige noodzaak. Als er door de huidige marktomstandigheden meer sociale woningen kunnen worden gebouwd, zoals onlangs gebeurde bij Elzenhagen in Noord, dan is dat zeker winst. We moeten niet bouwen wat de markt, maar wat de Amsterdammer nodig heeft.