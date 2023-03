Opinie: ‘Bouw het Ibishotel om tot een erotisch centrum’

Het Ibishotel ligt geïsoleerd, de omgeving is anoniem en de overlast zal vermoedelijk minimaal zijn. Beeld Kim van Dam / ANP

Als er een erotisch centrum is gewenst dat de Wallen ontlast en prostitutievrij maakt, zal de gemeente moeten kiezen voor een plek die niet alleen anoniem is, maar liever ook in het centrum ligt, want daar zijn de klanten te vinden. Het moet natuurlijk ook een plek zijn waar omwonenden niet wakker liggen van de overlast en waar geen kinderen spelen.

Is het misschien een idee om een bestaand hotel in de directe omgeving van het Centraal Station om te bouwen tot een erotisch centrum? Waarom bijvoorbeeld niet eens denken aan het Ibis Amsterdam Centre, vlak naast het Centraal Station? Het hotel ligt geïsoleerd, de omgeving is anoniem en de overlast zal vermoedelijk minimaal zijn. Na afloop van het bezoek kan de fiets, tram, trein of taxi worden gepakt. Voor het parkeren van de auto moet wat meer moeite worden gedaan, maar dat is niet onmogelijk.

Hotel Erotica

Voordeel van Hotel Erotica is dat bewaking eventuele ongeregeldheden kan voorkomen en al te luidruchtige of agressieve bezoekers kan weren. Bij een grote toeloop op een zaterdagavond kan het aantal bezoekers worden gereguleerd. De afdeling waar de dames (en wellicht ook heren?) zich ophouden kan tijdelijk worden gesloten om drukte te voorkomen. Casa Rosso kan er worden ondergebracht, of een ander soort vermaak. Er kan iets worden gedronken en gegeten, er zijn wat winkeltjes en waarom zou er niet kunnen worden overnacht? Het is een 24 uursbedrijf, dus er zal ongetwijfeld veel reuring zijn.

Het enige probleem is natuurlijk: hoe krijgt de gemeente moederbedrijf Accor zover het Ibis te verkopen? Dus eerst maar eens onderzoeken of dit een reële en aantrekkelijke optie is. Wat het ook wordt, de bewoners van de rosse buurt met zijn prachtige, monumentale bebouwing zullen opgelucht zijn als de vele nieuwsgierige kijkers zijn vertrokken en er weer aandacht komt voor de schoonheid van dit oudste deel van deze werelderfgoedstad.

Hans Tulleners, Amsterdam