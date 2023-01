Opinie: ‘Bouw een lift in die brug naar Noord’

Beeld Vincent Spiering

Een lift in die brug

‘De Noord/Zuidlijn verlengen kan wel, maar een brug niet?’ opende Het Parool maandag 16 januari plagerig. Waarom in plaats daarvan niet een nieuwe suggestie die het bouwen van een brug over het IJ zou kunnen vereenvoudigen en daardoor ook bespoedigen? Het probleem was en is nog steeds de vraag waar die brug zou moeten komen.

Welnu, denk even niet aan de problemen rond de op- en afritten aan beide kanten en bouw de hoge brug voor fietsers en voetgangers alleen hoog boven het water, en wel op een zo centraal mogelijke en toegankelijke plek. Construeer aan de Noord- en aan de stadskant van het IJ een ruime lift, begaanbaar vanaf straathoogte naar het wegdek van de brug.

Via het oude systeem van de paternosterlift word je van de brug ook weer op straatniveau teruggezet. In tegenstelling tot de oude, non-stop ronddraaiende paternoster, stopt deze ruime omhoog en omlaag dragende lift wel, zowel boven als beneden, waar de lift één minuut lang passagiers opwacht.

Theo Stokkink, Amsterdam

Verduurzaam de Jaap Edenbaan

De Jaap Edenbaan moet worden gerenoveerd, maar de energieprijzen werken niet mee, lees ik in Het Parool. Duurzaamheid is het toverwoord. Hoe uniek was de Jaap Edenbaan bij de opening in 1961? De eerste kunstijsbaan in Nederland, met haar karakteristieke lampjes aan de binnenkant van de baan.

Inmiddels is de baan verworden tot een nostalgisch object en niet meer van deze tijd. Maar met deze op handen zijnde renovatie is er wederom de kans om iets unieks te realiseren.

Duurzaamheid is geen probleem. De warmte die de koelinstallatie oplevert kan tijdens het seizoen in de winter meteen worden gebruikt om woningen te verwarmen. Er wordt in de plannen zelfs gesproken over een tweede ijshal binnen het complex. Bouw daar studentenwoningen op, het Science Park ligt op een steenworp afstand. Maar een echt duurzaam gevoelig onderwerp is de 400 meterbaan in de openlucht. Wie laat er in hemelsnaam zijn vrieskist of ijskast open staan? Daar zou dan toch op zijn minst een dak van zonnepanelen overheen moeten komen?

Ron Water, Almere

Bezuinigen op cultuursector

Verontwaardiging in Amsterdam dat er nog steeds geen serieus zicht is op een brug over het IJ. Amsterdam is niet in staat om daarvoor geld te sparen. Er is onvoldoende geld voor een brug, voor serieuze handhaving, het afvalprobleem, het noodzakelijk onderhoud van de kades en Wallen, etc. En de stad maakt steeds meer schulden.

Dat betekent dus dat de gemeenteraad andere prioriteiten heeft, zoals de cultuursector. Die slokt een enorm groot gedeelte van de begroting op. Het kan nooit kwaad om daar eens fors op te bezuinigen. Mogelijk kost dat arbeidsplaatsen en vallen er ontslagen, maar we leven in een tijd dat niemand werkeloos hoeft te zijn. Er is werk genoeg.

A.H. Jacobs, Amsterdam