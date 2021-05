Opinie: ‘Bouw dat erotisch centrum zo vlug mogelijk’

De coronastilte heerst nog tot 19 mei op de Wallen. Beeld Marc Driessen

In Het Parool van 22 april beweert Wouter Maas dat sekswerk verplaatsen het probleem niet oplost. Het is natuurlijk maar net welk probleem je wilt zien.

Zoals velen gaat Maas er maar meteen vanuit dat de bewoners van de Wallen de sekswerkers weg willen pesten. Logisch, want dat is het frame dat constant op de bewoners wordt geplaatst door degenen die er belang bij hebben deze buurt uit te baten als een goedkoop pretpark.

De Wallen is inderdaad officieel een woonbuurt. En niet, zoals het Leidseplein en het Rembrandtplein, door de gemeente aangewezen als uitgaansgebied. Natuurlijk moet er in een buurt naast gewoond ook gewerkt en uitgegaan kunnen worden. Maar zelfs Maas zal moeten toegeven dat die balans op de Wallen echt ver doorgeslagen is. Enkele ondernemers die veel belang hebben bij het in stand houden van het pretpark willen ons natuurlijk anders doen geloven. Ten koste van de buurt en haar bewoners, en alle andere Amsterdammers die zich al jaren niet meer welkom voelen in wat het historische hart van de stad is. Geen enkele Amsterdammer die er op dit moment trots op is.

Ook Maas blijft maar naar de Wallen en de rosse buurt kijken met een nostalgische blik die al heel lang achterhaald is. Ja, er bestaat al eeuwen prostitutie in de stad en ook op de Wallen. De raamprostitutie van nu is echter pas enkele decennia oud. De stad verandert, de tijd verandert. De raamprostitutie voorziet de laatste jaren echt niet meer in de behoefte in de regio, zoals ze dat vroeger wel deed. De tijd van Rooie Riek en Blonde Alie is voorbij.

Zoals een uitbater van ramen begin 2019 stelde, vlak voor de lancering van de Scenario’s Raamprostitutie door burgemeester Halsema: de raamprostitutie is nauwelijks nog winstgevend, veel ramen staan leeg, en de massa- en feesttoerist ziet de sekswerkers vooral als attractie.

Ontkennen dat er misstanden plaatsvinden, dat lang niet alle sekswerkers geheel vrijwillig achter de ramen staan, dat het beeld van ‘arme sekswerkers’ wordt misbruikt door degenen die baat hebben bij het pretpark Red Light District, dat er niet met de sekswerkers is en wordt gepraat: dat is dom en kortzichtig.

Maas beschuldigt de gemeente van beleid gebaseerd op aannames. Als hij zich er echt in zou verdiepen, zou hij inzien dat de feiten anders uitwijzen. In plaats daarvan gebruikt hij zelf een hele serie aannames, ingegeven door nostalgie, framing door het grote geld en een enorme roze bril.

Bouw dat erotisch centrum zo vlug mogelijk. Niet om de sekswerkers weg te pesten, maar om Amsterdam zijn hart terug te geven en om de sekswerkers een veilige en prettige werkomgeving te geven waar hun klanten weer naartoe durven komen.

Stefan Schoonus, Amsterdam