Opinie: ‘Bos en Lommermarkt moet gewoon iets hoger mikken’

Een bijna lege Bos en Lommer­markt in het najaar van 2019. Sinds januari is de markt gesloten. De gemeente zoekt nu naar een nieuwe locatie. Beeld Jakob Van Vliet

Sinds de jaarwisseling is de dagmarkt op het Bos en Lommerplein gesloten. De beslissing tot sluiting is genomen in verband met de slinkende belangstelling voor de huur van kramen. Dit tot verdriet van de buurt, waar direct na de aankondiging van de sluiting meer dan tweeduizend handtekeningen werden opgehaald om voortzetting in enigerlei vorm te ondersteunen.

Het gemeentebestuur van Amsterdam houdt zich niet doof voor de wens van de burgers en zoekt daarom naar een nieuwe marktlocatie in Bos en Lommer. De herlocatie vormt aanleiding voor een discussie over de mogelijkheden van de markt om een verbindende rol te spelen in de buurt. In die discussie worden antwoorden gezocht op vragen zoals hoe de markt eruit moet zien en voor wie de markt bedoeld is.

Uit mijn vergelijkend promotieonderzoek in Amsterdam en Taipeh, de hoofdstad van Taiwan, concludeer ik dat een succesvolle straatmarkt meer te bieden moet hebben dan het eentonige aanbod van goedkope kruidenierswaren en kleding voor lokale bewoners met een laag inkomen.

Net als rapporten van internationale organisaties als de Verenigde Naties wijzen de interviews die ik heb gehouden met beleidsmakers en belangenverenigingen uit dat straatmarkten een spilfunctie in de lokale economie vervullen en een ontmoetingsplek zijn die de samenhang in buurten en wijken versterkt.

Veranderende vraag

Een nieuwe Bos en Lommermarkt kan weer een plek worden waar, net als in de eerste helft van de twintigste eeuw, producenten en consumenten direct zaken doen met elkaar zonder tussenkomst van de groothandel of supermarkt.

Nieuw-West is een buurt met een snel veranderend karakter. De nieuwe markt zou daarom moeten inspelen op de daarmee samenhangende en veranderende vraag naar producten en beleving. Voor de nieuwe inwoners van Bos en Lommer, onder wie veel jonge gezinnen en alleenstaanden die een koopwoning betrekken, was er op de oude Bos en Lommermarkt weinig van hun gading te vinden. Bovendien was de markt gesloten op het moment dat de meeste mensen van hun werk kwamen.

De oude markt bood voornamelijk plek aan etnische ondernemers met goedkope kruidenierswaren en non-food, zoals kleding en apparaten. Daarbij bestonden de klanten vrijwel uitsluitend uit migranten met een laag inkomen. Kortom, de markt was niet langer een spiegel van de buurt en de omliggende delen van Amsterdam-West.

Door de toenemende behoefte aan vers, biologisch en gezond voedsel van dichtbij is er juist onder de nieuwkomers in Bos en Lommer een potentiële vraag.

Als de nieuwkomers worden verleid een deel van hun dagelijkse boodschappen te doen op de markt van Bos en Lommer, betekent dat ook dat er meer culturele diversiteit en sociale cohesie in de buurt ontstaat.

Amsterdamse sfeer

Onzekerheid over het voortbestaan van straatmarkten in Amsterdam zoals de Albert Cuypmarkt, de Dappermarkt en de Ten Katemarkt bestond ook tijdens de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De drie genoemde markten hebben hun plek behouden en dragen nu bij aan het karakter van de buurt.

Intussen hebben ook toeristen de weg naar deze markten gevonden om er de ‘echte Amsterdamse’ sfeer te proeven en werden straatmarkten herontdekt tijdens de pandemie. Dat laat zien dat, mits goed gepland en beheerd, de markt een juweel kan zijn voor de buurt, waar kooplui een goed belegde boterham kunnen verdienen en de buurt trots op is.

Voorwaarden voor succes zijn een aantrekkelijk plek die makkelijk te bereiken is, toegankelijke openingstijden en een aanbod waarmee de kooplui wat meer inwoners van Bos en Lommer aanspreken, inclusief de expats en de gezinnen met een middelbaar en hoog inkomen.

Daarom biedt juist de verplaatsing van de markt in Bos en Lommer een uitgelezen kans om een ontmoetingsplek voor de multiculturele gemeenschap in de buurt te scheppen. De markt behoort een levendige stedelijke openbare ruimte te zijn die in samenspraak met alle betrokkenen wordt gecreëerd.

Ying-Tzu Lin, promotie­onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Dit stuk is uit het Engels ­vertaald door Arnold van der Valk.