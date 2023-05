Opinie: ‘Boosdoener van drukte Bar Pamela en TikTokrijen is de smartphone’

Door de smartphone weten ook bezoekers van buiten de stad de hipste plekken van Amsterdam te vinden, stelt lezer Reinder Rustema. Beeld Joris van Gennip

Dit schreef Het Parool eerder over TikTokrijen • De langste rijen toeristen bij winkels voor friet en chocoladekoeken door toedoen van TikTok, zijn te vinden in de Negen Straatjes. • Hoe werken de TikTokrijen? Eigenlijk zijn ze best voorspelbaar: ‘een hoog zuurstokgehalte' helpt. • TikTokker Victor van Bindsbergen (‘Vic Cle’) bedacht er vorige week nog iets op en doopte de ‘Runstraat’ om tot de ‘Rijstraat’. • In onze podcast Amsterdam Wereldstad legt historicus Charlotte Kleyn uit dat vóór TikTok zulke rijen ook al bestonden, en dat Amsterdam lang niet de enige is: ook Florence heeft er last van.

Buren klagen over queerbar Pamela (Het Parool, 22 mei). De bar is veel populairder dan de bruine kroeg die er tot 2020 zat. Dit toont overeenkomsten met de TikTokrijen bij winkels in de stad; ook kleine aanbieders die een niche bedienen worden disproportioneel populair. Juist dit soort kleine zaken kan aantrekkelijk in beeld worden gebracht met de smartphone van bezoekers, met fomo (fear of missing out) tot gevolg.

Het is op zich niets nieuws dat er influencers zijn die weten waar de hipste plekken zitten. Dat was in de jaren negentig ook zo. Een groep ‘sprinkhanen’ volgde en veroorzaakte rijen bij de ingang van pop-upfeesten. Als die groep volgers te groot werd, trokken de ontdekkers weer verder of zochten elkaar op in exclusieve clubs. Maar die avant-garde van smaakmakers woonde hier en sprak hun volgers persoonlijk in de clubs: ze kozen hun vrienden zelf uit. De stad had toen ook nog rafelranden met verlaten kantoren en fabrieken om te ontdekken.

Nu kunnen ook bezoekers van buiten de stad met mooie foto’s en video’s hun volgers, die ze zelf niet kennen, van over de hele wereld naar de hipste plekken in Amsterdam trekken. Ze kunnen helaas zelfs aan fomo verdienen door sponsors en adverteerders.

Perfecte storm

De volger hoeft ook niet langer op de fiets naar een geheime locatie op een afgelegen industrieterrein, want er zijn apps die hypermobiliteit mogelijk maken; iedereen kan altijd vervoer inhuren en door navigatie is niets onvindbaar. ‘Kan niet’ bestaat niet langer. “Het trekt mensen van heinde en verre,” klagen de buren van queerbar Pamela daarom. Amsterdam zelf is ook nog eens goed bereikbaar met Flixbus, Ryanair en de auto. Die hypermobiliteit in combinatie met de door het schermpje aangewakkerde fomo vormt een perfect storm voor deze invasie van de stad.

Wie had kunnen bevroeden dat de handige smartphone deze sprinkhanenplaag zou veroorzaken? De verveelde jeugd laat zich niet in de provincie opsluiten om op de brink brommers te kijken en na de videotheek naar de discotheek te gaan. Voorzieningen worden er gesloten en voor elke boodschap of bezoek heb je een auto nodig. Maar in pretpark Amsterdam is voor iedereen wat te beleven én je kan dat zelf aan de hele wereld laten zien. Iedereen kan bij de voorhoede horen, als je maar veel volgers en likes krijgt van over de hele wereld.

De Amsterdamse voorhoede rest weinig anders dan elkaar opzoeken zonder dat aan de wereld te laten zien. Houd geheim waar je moet zijn!

Reinder Rustema, Amsterdam