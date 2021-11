Opinie: ‘Boos over een gestroopt damhert, maar ’s avonds ligt het vlees weer op het bord’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In het Westerpark werd vorige week een gestroopt damhert gevonden door de Dierenambulance. Een nare en bizarre vondst. Wie verwacht immers een dood hert aan te treffen tijdens een rondje park? Later werd er nog een varkenspoot in de stad aangetroffen. Het nieuws stond in alle kranten, de politie startte een onderzoek en de verontwaardiging op sociale media was groot. ‘Geen woorden voor, wie doet nou zoiets! Wat een ploertenstreek!’

De zorgen om dit damhert staan echter in schril contrast met de zorgen om de 4000 damherten die de kogel krijgen op Amsterdams grondgebied in de Waterleidingduinen. En wie bekommert zich om het lot van de herten in kroondomein Het Loo? Onze koning loopt daar ook dit najaar met een jachtgeweer rond om op wild te schieten. De opbrengst verkoopt de koning aan een poelier van het Foodcenter, om de hoek bij het Westerpark. Bij deze poelier komt ook meerdere keren per week de ‘jachtopbrengst’ van de Veluwe: doodgeschoten herten, zwijnen, reeën en moeflons.

En dan hebben we nog niet gesproken over de 600 miljoen dieren die jaarlijks worden geslacht in Nederland na een afschuwelijk leven in de bio-industrie. Varkens waarbij het staartje zonder verdoving wordt afgebrand, dieren die levend worden gekookt en zieke dieren die in een vrachtwagen worden gepropt op weg naar de slacht. Voor die massale misstanden in de bio-industrie en bij de jacht komt de politie niet. Ook de overheidsdienst die wel zou moeten komen en controleren, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, treedt amper op tegen dierenmishandeling in de vleesindustrie. Dierenartsen van de NVWA slaan zelf varkens, zo was op beelden te zien.

We zijn verontwaardigd over het damhert in het Westerpark, omdat het dierenleed zichtbaar werd. Toch zal bij de meerderheid van de geschrokken mensen ’s avonds weer vlees op het bord liggen. Of wordt er bij het kerstdiner uitgepakt met wild op het menu. ‘Als slachthuizen glazen wanden hadden, zou iedereen vegetariër zijn,’ zei Paul McCartney. Als je met de Allerhande het kerstdiner voorbereidt, denk dan nog eens aan het damhert in het Westerpark. Als we onze verontwaardiging in actie omzetten, dan kiezen we voor een smakelijk (meer) plantaardig diner.

Anke Bakker (raadslid Partij voor de Dieren), Amsterdam