Opinie: ‘Bladblazers? Ambtelijke bemoeizucht met de egel als slachtoffer’

‘Voedingsmaffia aan banden, pak nu nog belangenverstrengeling aan’

Met veel genoegen las ik zojuist dat er in het nieuwe regeerakkoord staat dat er een suikertaks komt, een verlaging van de btw op groente en fruit, en er worden bindende afspraken met de voedingsindustrie gemaakt. De invloed van de voedingsmaffia wordt hiermee eindelijk een beetje aan banden gelegd. Alle voedingsadviseurs bij wie de regering advies inwint, zitten echter nog in de zak van de voedingsmaffia (hun standaardadvies: zelfregulering).

Daarom is het zaak om de voedingsadviseurs zo snel mogelijk te screenen op belangenverstrengeling. Dit zal betekenen dat ze allemaal hun adviseursfunctie bij de overheid verliezen, en vervangen moeten worden door onafhankelijke deskundigen als Jaap Seidell. In Canada hebben ze enkele jaren geleden hetzelfde gedaan. Dit heeft daar geleid tot radicale veranderingen, zoals het lozen van zuivel uit de voedingsschijf.

Helaas krijgen ook wij de waarheid over voeding pas te horen als de economische belangen uit ons voedingsbeleid zijn gefilterd. Nog even geduld dus.

J. Bonacic, Amsterdam

‘Bladblazers? Ambtelijke bemoeizucht met de egel als slachtoffer’

Al een paar weken zijn de bladblazers weer bezig in Amsterdam. Prima idee als we daarmee glijpartijen en botbreuken op fietspaden voorkomen. Maar ons groene stadsbestuur heeft ook opdracht gegeven om alle grasvelden en parken bladvrij te laten blazen.

Lekker opgeruimd. Maar het is tegelijkertijd de oorzaak van de explosie aan dakloze egels in de stad. De opvang zit overvol. Een Instagramwaardig grasveld is geen goede leefomgeving voor de stekelige beestjes. Ze vinden er voedsel noch slaapplaats.

En de egels die wél net lekker een winterslaap liggen te doen, worden zo ruw hun bed uit gebladblaasd. Het bladerdek is ook de plek waar ontelbare insecten zich schuilhouden. Die zijn deze winter weer voer voor vogels en egels.

Na verloop van tijd composteren de meeste bladeren en voeden ze zo het gras. Win-win zou een ambtenaar juichen, maar ons bestuur geeft opdracht tot vernietiging van dit natuurlijk evenwicht. Ambtelijke bemoeizucht waarvan zelfs een dakloze egel snapt dat hij onnodig is.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam