Opinie: ‘Bij vrije keuze past geen enkele vorm van vaccinatiedwang’

Het onlangs gepresenteerde advies van het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) stelt nadrukkelijk dat vaccineren een persoonlijke keuze is. Het kabinet houdt intussen het coronatoegangsbewijs achter de hand, zodat dat deze winter mogelijk weer kan worden ingevoerd. ‘Dat zou funest zijn voor het vertrouwen en het splijt de samenleving,’ betoogt Jupijn Haffmans.

Maandag is een nieuwe coronavaccinatiecampagne begonnen. Daarmee komt helaas ook het vergiftigde debat over vaccinatie weer op gang. De opstellingen van de verschillende kampen lijken zich te hebben verhard en dus is de vraag hoe we weer tot elkaar komen.

Het advies van het OMT-V om een herhaalprik te halen, is gericht op mensen van boven de 60 of met onderliggende aandoeningen. Andere mensen hebben niet zo veel baat bij het vaccin, zeggen de voornaamste adviseurs van de regering. Toch lees je dat vrijwel nergens terug.

Eerlijke communicatie over dit advies zou de angel al aardig uit het debat halen. Juist het OMT-V wijst erop dat je wel of niet laten vaccineren, een persoonlijke afweging is. De vraag wordt dan of we als maatschappij bereid zijn iedereen zelf die afweging te laten maken.

Coronatoegangsbewijs

Vrijwel gelijktijdig met de presentatie van het advies van het OMT-V komt de overheid met een pakket maatregelen per sector die samen het nieuwe beleid tegen corona zouden moeten vormen. Opvallend genoeg wordt het coronatoegangsbewijs daarin bij diverse sectoren als optie vermeld. Hoe valt dat nog uit te leggen, terwijl het merendeel van de bevolking helemaal niet wordt geadviseerd een prik te nemen? Daar verlies je draagvlak mee.

Het coronatoegangsbewijs heeft bovendien geen zin. Het vaccin vermindert de kans om als gevolg van een Covid-19-besmetting in een ziekenhuis te belanden, maar biedt geen significante bescherming tegen overdracht van het virus. Dat is belangrijk omdat veel van de maatregelen die onderscheid maken tussen groepen mensen gefundeerd zijn op de foutieve aanname dat het die bescherming wél biedt.

Het toegangsbewijs is een drukmiddel, onder het mom van ‘keuzes hebben consequenties’. Waarom heb je een drukmiddel nodig als enkel risicogroepen wordt geadviseerd de herhaalprik te laten zetten?

Iedereen is vrij om de prik te laten zetten. Vooral als je een gerede kans hebt iets ernstigs aan corona over te houden, of daar bang voor bent, kan het een goed idee zijn. Gelukkig geldt dat voor de meesten van ons niet.

Veel mensen hebben mogelijk niet door wat het drukmiddel doet met mensen die om wat voor reden dan ook geen injectie willen. Iemand die ervoor heeft gekozen zich niet te laten vaccineren en die om die reden onder de luifel van een terras wordt weggestuurd als hij of zij daar even wil schuilen voor de regen, haakt af. Die verliest het vertrouwen in de overheid, de medische stand en het publiek dat dit laat gebeuren.

Vangnetbepaling

Niet raar dus dat bijna een miljoen mensen hun handtekening hebben gezet onder de petitie Onverdeeld Open, tegen elke inzet van de coronapas. En hoewel de coronapas wel opduikt in de maatregelenladder, lijkt hij niet terug te keren in de maatregelen die op dit moment als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer liggen.

Maar onze bestuurders weten daar wel raad mee. Er is een zogeheten vangnetbepaling in de wet opgenomen die de minister de bevoegdheid geeft alle beperkingen in te stellen die hem noodzakelijk lijken. In de toelichting bij deze bepaling wordt expliciet verwezen naar het coronatoegangsbewijs. Zo wordt de enige collectieve maatregel waarvan is vastgesteld dat hij niét werkt, via de achterdeur alsnog mogelijk gemaakt.

Opvallend is overigens dat het kabinet zo’n vangnetbepaling eerder ook al in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wilde stoppen. Met een Kamerbreed gesteund amendement heeft de Tweede Kamer die bepaling toen uit die wet gehaald.

Dat moet het parlement opnieuw doen. Wetten zijn vooral bedoeld om de bevolking te beschermen tegen al te ongebreidelde macht van de overheid. Daar past een bepaling als deze niet bij. We mogen ook verwachten van wetgeving dat ze eenduidig en helder is. Zodat niet alleen de Tweede Kamer en de bevolking weten waar ze aan toe zijn, maar ook deze en volgende regeringen. We weten immers nooit wie er de volgende keer in het Torentje zit, of de keer erna.

Overheidsfalen lijkt in toenemende mate te worden afgewenteld op de burger door die rechten te ontnemen en bepaald gedrag af te dwingen. Daar ligt een ronduit regenteske opvatting van sturing aan ten grondslag. Het is funest voor het vertrouwen in het beleid en het splijt de samenleving. Het is geen duurzame oplossing om de opvolgende crises te bestrijden door specifieke groepen burgers rechten te ontnemen. Zo komen we nooit tot elkaar.