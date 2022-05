Opinie: ‘Bij onze hotels en musea is het nu helemaal niet druk, trek toeristen met inzet op cultuur en culinair’

Volgens voorzitters Tonko Grever (Overleg Amsterdamse Musea) en Remco Groenhuijzen (Luxury Hotels of Amsterdam) moet de stad toeristen op een andere manier gaan trekken. Met inzet op cultuur en culinair bijvoorbeeld. En graag zónder hoge toeristenbelasting.

Een nieuw stadsbestuur gaat vorm geven aan de Amsterdamse economie in het postcoronatijdperk. Een onderdeel daarvan is het in goede banen leiden van het aantal (internationale) bezoekers. Teruggaan naar de situatie van voor de coronacrisis is onwenselijk. De druk van het grote aantal bezoekers, met name op de binnenstad, was enorm. De crisis heeft ervoor gezorgd dat het toerismedebat in Amsterdam weer een geheel nieuwe dynamiek heeft gekregen.

Wij roepen het nieuwe stadsbestuur op om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor een gezonde bezoekerseconomie die de stad verrijkt op een duurzame manier. Een strategie die de samenhang tussen wonen, werken en recreëren in de stad herstelt. Een visie die verder reikt dan de vier jaar durende raadsperiode.

De stad heeft behoefte aan een roadmap om ervoor te zorgen dat ze bij nieuwe covidvarianten niet in een kramp schiet, maar een gedegen plan heeft om de economie draaiende te houden. Bedrijven die events organiseren en mensen die iets boeken, zijn gebaat bij voorspelbaarheid, of het nu om een congres, cruise, korte trip of vakantie gaat.

Duurzame toekomst

Een langetermijnstrategie voor het verwelkomen van de respectvolle (internationale) bezoeker is essentieel voor een aantrekkelijke stad. Wij werken hard aan een duurzame toekomst. Zo heeft Cruise Port Amsterdam in haar strategie staan dat ze zichzelf een maximaal aantal schepen oplegt en is de hotelsector een van de voorlopers in het bannen van plastic en terugdringen van de CO 2 -footprint. Gebruik dit gegeven om Amsterdam te profileren. Positioneer Amsterdam daarnaast als een stad voor de culturele en culinaire beleving, creativiteit en congressen. De 4 C’s noemen wij dat.

Congresgangers leveren een positieve bijdrage aan de stad: zij dragen bij aan de kennisverrijking van Amsterdam. Daarnaast wordt Amsterdam geprezen om de freedom of speech, een groot goed waar we trots op mogen zijn. Internationale congresorganisatoren kiezen Amsterdam er op uit.

Voor andere (internationale) bezoekers zou Amsterdam zijn culturele en culinaire rijkdom meer in moeten zetten. Wanneer je het aanbod van de stad aanpast, trek je ook andere bezoekers aan. Amsterdam heeft prachtige architectuur, tal van musea, mooie parken en een omvangrijk aanbod van (top)restaurants. Benadruk deze rijkdom en zaai wat je oogst.

Vertekend beeld

Het slechtste scenario is dat PvdA, GroenLinks en D66 de toeristenbelasting verhogen in plaats van samenhangend beleid voor de lange termijn formuleren. Dagjesmensen komen terug, de Wallen raken weer vol. Dat geeft een slecht imago en bovendien een vertekend beeld. In ‘onze business’ en de stad is het helemaal niet druk. Zo komen Amerikanen, een belangrijk deel van de bezoekers, niet omdat voor hen de oorlog in Oekraïne te dichtbij voelt. Daarnaast dragen de torenhoge energieprijzen ook niet bij aan een bezoek aan de stad. Cruises meren niet aan, hotels worden niet geboekt, musea en theaters niet bezocht.

Congressen worden jaren van tevoren geboekt. Als het nieuwe stadsbestuur weer aan de knoppen van de toeristenbelasting gaat draaien, worden ze elders gehouden. Dat kost de stad miljoenen omzet en er gaan weer banen verloren. Er zullen minder cruisepassagiers komen als de toeristenbelasting wordt verhoogd, met als gevolg dat er honderden vervuilende touringcars de stad in rijden. Hotelgasten zijn waardevolle bezoekers aan de stad. Ze besteden flink wat op zowel culinair als cultureel gebied en overstijgen qua uitgaven zelfs de dagbezoekers. Dit zijn maximaal 80.000 hotelgasten per dag terwijl er op een dag circa 800.000 mensen in Amsterdam zijn. Het verhogen van de toeristenbelasting is dus niet de oplossing om de druk op de stad te beperken. Probeer het toerisme te spreiden en trek lessen uit de Overijsselse proef zoals te lezen in deze krant van afgelopen zaterdag.

Lege winkels

We weten niet hoe de komende jaren eruit gaan zien. Er is onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie, de energieprijzen stijgen en er is een verwoestende oorlog gaande. Wat we wel weten, is dat een onduidelijk bezoekersbeleid funest is voor de stad vanwege de grote connectiviteit tussen de verschillende sectoren. Als de musea niet lopen, loopt de horeca niet. Wanneer cruises niet aanmeren en congressen worden gecanceld, zijn er lege hotelkamers. Trams zijn niet gevuld en de winkels zijn leeg.

Onze organisaties, de bezoekers en zeker ook de Amsterdammers hebben belang bij een langetermijnstrategie die flexibel is en waarbij de verschillende sectoren aanhaken. Want dan kun je snel schakelen als er iets verandert. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze strategie, in het belang van de stad. We denken graag mee vanuit onze expertise, nodigen uit tot een gesprek en helpen Amsterdam waar kan met de opgave die de stad heeft.

Remco Groenhuijzen is voorzitter Luxury Hotels of Amsterdam.