Opinie: ‘Bij het ADM-terrein wint het grote geld het weer eens van cultuur’

Het ADM-terrein in 2017. Beeld ANP/remko de waal

In het artikel over de verkoop van het ADM-terrein (Het Parool van 1 september) wordt de verkoop van het vrijwel leegstaande terrein in het Westelijk Havengebied uiteengezet. Een korte berekening wijst uit dat de firma Chidda een slordige 78 miljoen euro aan de verkoop overhoudt. De verhuur van 5 van de 43 hectare van het terrein aan Koole Maritiem dekt het kettingbeding voor verplichte scheepsbouw.

Het terrein werd op 7 januari 2019 op hardhandige wijze op last van de gemeente ontruimd. Het glasatelier, de enorme mobiele kunstobjecten, de rijdende keuken, de houtwerkplaats, de lassersafdeling, de duurzame groentetuin en de ontmoetingsruimte, waar iedere donderdag gratis live jazzmuziek werd gespeeld, gingen – samen met alle tiny houses en zelfbouwwoningen op en in het water – letterlijk onder de slopershamer. Ze werden met al dan niet ingerichte caravans in de stortbak van de gemeentereiniging gestort.

De creatieve bewonersgroep werd in de gelegenheid gesteld onder toezicht hun laatste spullen op te halen en een klein aantal werd een tijdelijke plek op de slibvelden in Noord aangeboden voor de duur van maximaal twee jaar. Zo werd deze culturele en creatieve vrijplaats met instemming van de gemeente volledig verwoest. Einde artiesten, culturele festivals en ontwikkeling van creatieve ideeën en projecten aan de rafelranden van de stad.

Het geld, de kapitale winst voor vastgoedbedrijf H&R Holding, won het – met instemming en ondersteuning van de gemeente – weer eens van de ontwikkeling van kunst en cultuur in Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema gaf bij haar aantreden in 2018 te kennen burgemeester te zijn voor alle Amsterdammers: “We zijn er voor iedere Amsterdammer, voor iedere kleur en cultuur, ook in de rafelranden van de stad.”

Helaas verloor de cultuur in deze Verloren Vrijstaat in de rafelrand van deze verkochte stad het weer eens van het geld. De culturele uitverkoop van Amsterdam schrijdt schrijnend voort. Ook de ‘ex-ADM’ers’ op de slibvelden is de wacht al aangezegd.