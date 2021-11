Opinie: ‘Bij de gemeente ben je schuldig aan fraude tot je het tegendeel hebt bewezen’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Ik ben boos geworden. Op de mevrouw van de gemeente. Ze kon er niets aan doen, het zijn de regels. Natuurlijk geeft zij het commando niet. Ze haalt slechts de trekker over.

“Ik ben geen deskundige, ik weet niet of hij niet kan werken naast zijn studie en of zijn situatie veranderd is sinds een half jaar geleden. Wij geven wél een bedrag elke keer.”

“Autisme gaat niet ineens over, mevrouw.”

Voor haar neus een brief met uitleg over autisme en wat het specifiek voor mijn zoons functioneren betekent. Een bewijsstuk van een instantie. Ze miste daarin de let-ter-lijk-e zin dat hij helemaal geen werk kan verrichten naast zijn studie. Een half jaar geleden was de brief nog voldoende bewijs geweest. “Aangescherpte regels, mevrouw.”

Alsof het uit haar eigen portemonnee moest komen. Haar werkgever mag trots zijn. Zeker wanneer het de bedoeling van werkgever is dat zij die gebruik wensen te maken van geboden vangnetten zich schuldig, uitgeput en boos voelen.

“Nogmaals, ik ben geen deskundige. Dit zijn de regels. Als u weigert nieuwe bewijsstukken via de huisarts of een andere instantie aan te leveren, kunnen wij een onderzoek instellen.”

“Zijn huisarts heeft hem al jaren niet gezien. Hoe moet hij dat beoordelen? Dat zou mijn huisarts nooit zomaar op papier zetten.”

“Als ik voor dat onderzoek kies, wat houdt dat dan precies in?”

“Ik denk dat ze een gesprek met hem gaan voeren.”

‘Dus dan gaan ze in één gesprek zijn hele handicap en belastbaarheid beoordelen?’

Bij gemeenten en andere uitdelende instanties ben je bij het indienen van je aanvraag schuldig aan fraude tot je het tegendeel hebt bewezen. Een uitzondering op ons rechtssysteem.

Ze zag slechts het voordeel, leek het: geld krijgen. De nadelen en het verdriet achter zijn beperking waren niet voelbaar via het bestaande bewijsmateriaal en de erfelijke factor niet hoorbaar door de telefoon, mondig als ik was.

Ik huilde na het ophangen.

Het ergste? Ik begrijp haar. Ze deed wat ze moet doen om betaald te worden. Bedacht vanuit wantrouwen, want er bestaan daadwerkelijk fraudeurs. Het werkt als een reactie op trauma: Eén advocaat doet stout? Alle advocaten krijgen beperkingen opgelegd. Eén grote hond bijt jouw hondje? Alle grote honden dienen gemeden te worden.

Angst. Onmacht.

De rest van de dag was ik nergens meer toe in staat. Met dat ene telefoontje zat mijn ‘werkdag’ erop.

Eva Louise Bakker, Amsterdam