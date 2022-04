Opinie: ‘Bij D66 in Noordoost-Groningen heerst een collegiale sfeer hoor’

In Noordoost-Groningen vind je rust, ruimte en schone lucht, zegt Jakob Zwinderman. Beeld ANP / ANP

Er is een zeer kwalijke integriteitskwestie gaande binnen mijn partij D66. De vrouwen waar het om gaat moeten als slachtoffer zo goed mogelijk opgevangen worden, D66 moet het boetekleed aantrekken en de verantwoordelijken mogen van mij wieberen.

De ‘deskundige’ Christiaan Kooman van het onderzoeksbureau Partners in Integriteit neemt in Het Parool van 19 april mij als voorbeeld als D66-voorzitter van Noordoost-Groningen (gemeente Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde) als iemand die, als hij verkeerde dingen doet, direct verwijderd zal en moet worden.

Want zo gaat dat in de beeldvorming over de periferie van Noordoost, volgens Kooman. Als je ver weg zit van Den Haag en Amsterdam, gelden andere regels. Ik ben me van geen kwaad bewust. En we hebben een fijne en collegiale sfeer in D66 Noordoost met een vrouwelijke fractievoorzitter in Oldambt en een mannelijke fractievoorzitter in Stadskanaal. Waar ontstaat nu die beeldvorming? Waarschijnlijk een randstedelijk trekje.

Armoede, bedelaars

Ik stel er een eenzijdige beeldvorming tegenover van Amsterdam en omgeving. Een plaats van armoede, bedelaars, zwervers op straat. Een plek voor verslaafden en heroïnehoeren. Met mocromaffia. Een plek waar je je kinderen niet wilt laten opgroeien tussen de stank, lawaai en rommel. Waar je moet wonen in te dure woningen met de grootte van een zeecontainer. Een zoektocht om je auto te kunnen parkeren en waar je torenhoge parkeergelden moet betalen. En altijd rijen mensen en drukte.

Het moeten wel de zwakken in de samenleving zijn die dit uitzoeken. De eenzamen die bij elkaar hokken omdat ze het sterke karakter van het ruime platteland niet aankunnen.

Ik kan het weten, ik geef gemiddeld twee keer per maand managementtrainingen in Amsterdam, voor trustbedrijven, academische ziekenhuizen en inkoopadviseurs. Na de trainingen ben ik blij weer naar het Noorden af te kunnen reizen.

Mijn beeld van Noordoost-Groningen is: een rijke omgeving met potentie om te groeien, met innovatieve bedrijven, met rust, ruimte en schone lucht. Een plek om kinderen volwassen te laten worden in betaalbare woningen, met tuinen, bossen, fiets- en wandelpaden. Een plek met een rijke historie en een rijke toekomst. Kom gerust eens langs.

Jakob Zwinderman, D66-voorzitter Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde