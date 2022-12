Opinie: ‘Bied jongeren activiteiten aan voor een tussenjaar in eigen land’

Een backpacker in Indonesië. Reizen in Azië is een geliefde tussenjaaractiviteit. Beeld Getty Images

Jezelf verliezen tussen backpackers, daarna jezelf tegenkomen tijdens vrijwilligerswerk, om vervolgens jezelf te vinden in de prachtige Aziatische natuur?

Rond deze tijd worden plannen gemaakt voor volgend (school)jaar. Studie-inschrijvingen worden ingeleverd, eettafelgesprekken gaan over de toekomst van dochter of zoon en eindexamenvoorbereidingen gaan van start.

Jaarlijks kiezen bijna 10.000 Nederlandse jongeren voor een tussenjaar na de middelbare school, valt 1 op de 5 eerstejaarsstudenten uit en volgens de Onderwijsinspectie stromen steeds minder studenten direct door naar hun vervolgopleiding.

Terwijl het voor onze ouders de ambitie was om na de studententijd een auto op de stoep te hebben, is nu voor velen een avontuurlijke trip naar het buitenland de nagestreefde norm. Het is dé kans om werelden buiten ons kikkerlandje te ontdekken, internationale vriendschappen te vormen en taalbarrières te overwinnen. Vrije vogels keren terug met een backpack vol levenslessen- en ervaringen.

Toch beschouw ik dit als een voorrecht en neem ik aanstoot aan de ‘buitenlandhype’ als ideale tussenjaaropvulling. Voor velen is zo’n tropische reis ondenkbaar en onbetaalbaar. Het is een elitaire norm. Daarnaast is zo ver vliegen om ‘wat cools te doen’ qua CO 2 -uitstoot en de nodige vliegschaamte echt niet meer van deze tijd.

Het kroonstuk van mijn tussenjaar was een reis naar Midden-Amerika. Maanden had ik gespaard om deze ontdekkingstocht te realiseren. Ik zocht het avontuur en vond de kriebels, de voldoening en het geloof dat ik dit avontuur had verdiend op de weg ernaartoe.

Destijds had ik niet nagedacht over een alternatief in Nederland omdat mijn klimaatbewuste geweten nog niet was ontplooid, en ik niet voor ogen zag hoe ons kleine landje mijn ontdekkingsdrang zou kunnen bevredigen. Maar al had ik het anders gewild, na onderzoek vanuit mijn huidige overtuigingen concludeer ik: het aanbod is beperkt.

Een tof project in Nederland, het liefst buiten in de natuur, sociaal, fulltime en betaalbaar? Elk belletje dat ik voerde met Nederlandse koppelorganisaties tussen jongeren en projecten leidde tot hetzelfde antwoord: dit bieden wij niet aan.

Dit is jammer, want andere Europese landen hebben aantrekkelijke mogelijkheden voor jongeren met een tussenjaar. Zo faciliteren Volkshogescholen (Folkehøgskole) in Scandinavië jaarlange programma’s waarin jongeren zonder cijfermatige beoordelingen op thematische wijze hun passies – van pottenbakken tot buitenluchtleven tot muziek – samen kunnen ontdekken. Het is gebruikelijk voor de Scandinavische jeugd om minimaal een jaar op een Volkshogeschool door te brengen.

Ik erken dat een actief jaarvullend schoolinternaat opzetten wellicht wat te veel gevraagd is voor Nederlandse instanties. Maar Natuurmonumenten, IVN, Groen Traineeship, scoutings, boerderijen, jeugdkampen, of andere Nederlandse jongerenorganisaties: wanneer staan jullie projecten te pronken op de tussenjaarbeurs?

Emily van Dijk, Amsterdam