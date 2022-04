Opinie: ‘Bezwaar tegen Zelenski in de Kamer? Koningin Juliana sprak in 1952 ook het Amerikaanse Congres toe’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Bezwaar tegen Zelenski in de Kamer? Koningin Juliana sprak in 1952 ook het Amerikaanse Congres toe’

Theodor Holman schrijft in zijn column van 1 april over twitteraars die vinden dat de Oekraïense president Zelenski niet in ons parlement mag spreken. Vermoedelijk zijn dit aanhangers van Forum voor Democratie, de partij die wegbleef bij zijn toespraak.

Ik zou al degenen die bezwaar hebben tegen een toespraak van een buitenlands staatshoofd in ons parlement, eraan willen herinneren dat onze eigen koningin Juliana op 3 april 1952 het Amerikaanse Congres toesprak. Dat leidde overigens ook tot commotie, weliswaar niet in de Verenigde Staten, maar wel in Nederland. Op het heetst van de Koude Oorlog was de toespraak van ons staatshoofd namelijk doordrenkt van pacifisme.

Dat was zeer tegen de zin van de regering, maar de koningin dreigde niet naar de Verenigde Staten af te reizen als ze haar toespraak niet mocht houden in de door haarzelf gekozen bewoordingen. Daarvoor is de regering toen gezwicht.

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Het Rijks bezoeken op de bonnefooi kan niet meer, niet gek dat ze lijden onder een afname van bezoekers’

Donderdag las ik Het Parool dat onder meer het Rijks te lijden heeft onder de afname van bezoekers. Toevallig las ik dat nadat ik tevergeefs het museum wilde bezoeken op de bonnefooi. Dat gaat dus echt niet anno 2022; er dient hoe-dan-ook online gereserveerd te worden.

De dienstdoende bewaking verwees me naar een andere groep kleumende toeristen die ook verwoede pogingen ondernamen om in de tochtige fietstunnel bij het Rijks hun gegevens online kenbaar te maken. Ik deed hetzelfde maar ontving nooit een bevestigingsmail. Als collega-museumman was ik behoorlijk geïrriteerd en onaangenaam verrast over zoveel moeite die ik moest doen om binnen te komen. Met dit ridicule deurbeleid verbaast het me niks dat er minder bezoekersanimo is.

Erik Luik, Egmond Binnen

‘Het problematiseren van salafisme is géén vorm van islamofobie’

Bij de HvA werkt een docent die het problematiseren van het salafisme ziet als een vorm van islam bashing, islamofobie of een van de vele andere racismeverwijten die hij in zijn ingezonden brief van afgelopen donderdag gebruikt. Hij vindt ook dat het Haga Lyceum een slachtoffer is van dit racisme. Dat diverse bestuursleden openlijk steun uitspraken voor IS en banden hadden met de terroristische groepering Kaukasus Emiraat, doet er volgens hem dus niet toe.

En AIVD-waarschuwingen over anti-westerse indoctrinatie van leerlingen evenmin. Nee, het probleem is dat er in Nederland een ‘giftig islamofoob politiek klimaat’ heerst (daarom staan we ook al die immigratie uit moslimlanden toe, en kreeg de school een nieuw gebouw én een ton voor onderwijsverbetering van de gemeente). Maar die racistische overheid bleef het Lyceum maar discrimineren.

Ze wilden zelfs geen uitzondering maken op de transparantie-eisen voor de onderwijskwaliteit. De school probeerde tevergeefs de (standaard)publicatie van negatieve onderzoeksrapporten van de onderwijsinspectie te blokkeren. Tsja, de rechter zat natuurlijk in het anti-moslimcomplot. Ik vraag me af wat de ouders van HvA-leerlingen die les krijgen van deze meneer El Johari dachten toen ze zijn brief in deze krant lazen. Ik vermoed dat het geen leuke gedachten waren.

Burcin Cakir, Amsterdam