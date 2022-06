Opinie: ‘Bezuinigen op ov? Trek nu extra geld uit voor meer bussen en trams’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Bezuinigen op ov? Trek nu extra geld uit voor meer bussen en trams’

Er wordt door het GVB voorgesorteerd op ov-armoede in onze hoofdstad. Nu al is het na vele jaren bezuinigen al zeer droevig gesteld met de fijnmazigheid van het openbaar vervoer in de stad, maar de aangekondigde ingrepen gaan alle perken te buiten. Het Amsterdamse bestuur zal een van hun aangekondigde (linkse hobby)maatregelen moeten schrappen, en het geld dat ze daarmee vrijmaken subiet ten goede laten komen aan de ondersteuning van het ov in de stad.

Het GVB wil nachtlijnen opheffen en zogenaamde onrendabele lijnen schrappen. Nu al loop je in de nacht minimaal 15 à 20 minuten van de halte naar je huis. Dat zijn nou niet de omstandigheden waar mensen op zitten te wachten in de nacht. Ook het opheffen van lijnen overdag en het overslaan van haltes zal leiden tot ontwijken van ov-gebruik. Precies het tegenovergestelde van wat het stadsbestuur wil! Er zullen nog meer voertuigen worden gebruikt in de stad, en er zullen zeker meer autokilometers worden gemaakt.

Misschien is het een idee om de parkeerbelasting omlaag te brengen zodat iedereen weer met de auto kan. Per saldo houd je dan meer inkomsten over. Want een stad zonder goed openbaar vervoer heeft geen toekomst, en zal alle (particuliere) vervoermiddelen dan moeten faciliteren. Ook als het niet in je groene ambities past.

Dus in plaats van bezuinigen, als de wiedeweerga extra geld uittrekken voor het uitbreiden van bus- en tramlijnen en meer haltes. Niet praten over tijdwinst en minder haltes, maar zorgen dat je iedereen kan bedienen. Zeker in de buitenwijken.

M. Louiszoon, Amsterdam

‘Ik ben een ontheemde PvdA-stemmer’

Ik voel me als PvdA-kiezer volledig in de kou gezet door de stemming voor een fusie tussen GroenLinks en PvdA. Ik ben al 48 jaar lid van de PvdA. Ik kan op geen enkele manier op GroenLinks stemmen. Er gaat een hele generatie sociaaldemocraten verloren. Den Uyl was mijn fijne grote held. Jesse Klaver kan alleen zijn schoenen poetsen.

Als PvdA en GroenLinks gaan fuseren, ben ik de eerste kiezer die anders gaat stemmen — maar zeker niet D66, de meest hypocriete partij die ik ooit heb gekend. Ik voel me als kiezer ontheemd. Mijn advies: richt een nieuwe sociaaldemocratische partij op, dan ga ik daarop stemmen.

Peter Overwijk, Amsterdam

‘Maak gewoon toneel’

Zelfs een theatergroep heeft weleens een momentje dat men zich verveelt en dan bijvoorbeeld gaat belletje lellen bij een collega: “Wij hebben lekker jullie naam gepikt, haha.” Waarop die collega, zoals verwacht, een emmer water uit het raam gooit. “Nou nou, was dat even lachen. Nu gewoon maar weer even een toneelstukje maken, hè.”

Jan Bal, Amsterdam