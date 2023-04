Opinie: ‘Bezuinig niet nóg meer op de mentale gezondheidszorg’

Beeld Getty Images

Vol verbijstering lazen wij de recente uitspraken van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Verdere bezuinigingen op de mentale gezondheidszorg zouden gerechtvaardigd zijn omdat ‘grenzeloze groei’ van het aantal jongeren met professionele hulp voor psychische problemen ‘niet te organiseren en niet te betalen’ is.

Van Ooijen gaat met een reeks zwart-witte uitspraken (‘iedereen is weleens somber’) volledig voorbij aan het belang van toegankelijke mentale gezondheidszorg. Ook ziet Van Ooijen blijkbaar niet in dat het nu juist de vergaande bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn geweest die hebben bijgedragen aan de mentale gezondheidscrisis van vandaag. In plaats daarvan zou het probleem liggen bij ‘zelfdiagnoses via TikTok’. Alsof een gekwalificeerde behandelaar die er niet uit zou kunnen filteren.

De afgelopen jaren en mede door de nasleep van de coronacrisis is de vraag naar mentale gezondheidszorg inderdaad snel toegenomen. Mensen moeten maanden of zelfs jaren wachten op een passende behandeling vanwege een groot tekort aan gekwalificeerde behandelaars. Verdere bezuinigingen zouden deze situatie alleen maar verergeren. Hulpverleners en patiënten hebben al talloze keren aan de bel getrokken: in deze hectische, veeleisende tijd hebben mensen behoefte aan hulp; hulp die ze nu niet kunnen krijgen.

Weerbaarheid

De gezondheid van een samenleving valt of staat bij de (mentale) weerbaarheid van haar inwoners. En als we de recordaantallen voorgeschreven antidepressiva en angstremmers moeten geloven, is het daarmee niet best gesteld. De resultaten maken we allemaal mee in de vorm van maatschappelijke polarisering en onderbuikpolitiek, die inspeelt op (begrijpelijke) gevoelens van angst en vervreemding.

Met zijn betoog voor psychische hulp in alleen de allerzwaarste gevallen draagt de staatssecretaris bij aan het in stand houden van een destructief taboe op mentale gezondheid. Het lijkt, zoals wel vaker, beleid eerst, en daarna pas de rechtvaardiging.

Het is verdrietig dat het mentale gezondheidssysteem in ‘vooruitstrevend’ Nederland zo gebrekkig is geregeld. Helaas laten stigmatiserende uitlatingen zoals die van de staatssecretaris zien dat we nog een lange weg te gaan hebben. Als de Maarten van Ooijens van deze wereld hun zin krijgen, betalen straks niet alleen hulpbehoevende jongeren, maar de hele maatschappij de rekening.

Sjoerd-Paul Beenders, Utrecht en Noah Chenevert, Amsterdam