Opinie: ‘Bezorgschaamte? Overvloed aan bestelwagens komt niet door online winkelen’

Amsterdamse raadsleden onder aanvoering van Elisabeth IJmker (GroenLinks) pleiten in een motie voor een Amsterdamse lobby voor een bezorgtaks voor consumenten die af en toe pakketjes laten bezorgen. Dat gebeurt in een Nederlands huishouden gemiddeld een keer per week. We moeten ‘bezorgschaamte’ hebben. De bestelauto’s die de pakjes bezorgen zouden leiden tot een verkeersinfarct, verkeersonveiligheid en vieze lucht.

MKB Amsterdam reageerde enthousiast op de motie: ‘Als je niets doet, smelten de winkels sneller weg dan de ijskappen op de Noordpool’. Volgens de belangenvereniging verdwijnen in de regio Amsterdam steeds meer winkels en zorgt de opkomst van flitsbezorgers voor een grote deuk in de verkoop.

Dat het slecht gaat met de Amsterdamse winkels is niet waar. We doen minder dan 10 procent van onze aankopen online. Bovendien doen we die aankopen steeds vaker bij lokale winkels met een eigen webwinkel. De detailhandel heeft in september van dit jaar 5,3 procent meer omgezet dan in september 2021, meldt het CBS. De online omzet van winkels waarvan online verkoop een nevenactiviteit is (omnichannel), groeide zelfs met 12,2 procent. Dat zijn slimme ondernemers die de consument snappen.

De detailhandel wint aan banen en e-commerce draagt daaraan bij. Welvarende of groeiende steden hebben een levendige detailhandel. De winkelleegstand daalt in de Amsterdamse regio en er is zelfs meer ruimte voor nieuwe winkels nodig. Stenen winkels winnen nog steeds.

Milieueffect

Dat de Amsterdamse woonwijken volstromen met bestelauto’s klopt. Een op de vijf voertuigen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een bestelauto of vrachtwagen. En dat worden er steeds meer. Van die bestelauto’s rijdt overigens maar 5 procent rond voor consumenten. Er worden vooral pakketten voor bedrijven vervoerd.

Het milieueffect van onze online aankopen lijkt positief te zijn. Winkelen in fysieke winkels zorgt voor 1,5 tot 2,9 keer meer uitstoot van broeikasgassen dan online winkelen. Hoewel e-commerce via bestelwagens gaat, vermindert deze manier van winkelen het autoverkeer met een factor vier tot negen. Dit komt ook naar voren in Nederlands onderzoek, zoals Het Parool onlangs schreef. Er is geen reden voor bezorgschaamte.

Meer dan 80 procent van het dieselende vrachtverkeer in de grote steden rijdt rond voor bedrijven in vooral het midden- en kleinbedrijf, voornamelijk voor de bouw, horeca, winkels, kantoren en afvalinzameling.

Autoluwe ambities

Dat groeiende logistieke verkeer past inderdaad niet meer bij de autoluwe ambities van Amsterdam. De voertuigen nemen te veel ruimte in, zijn niet veilig en niet goed voor onze gezondheid. De boodschap van MKB Amsterdam roept een reactie op: be careful what you wish for. Straks kondigt de gemeente een zero-emissiezone aan. Of de gemeente stopt de bijna gratis parkeerontheffing voor mkb-ondernemers die vaak in de stad moeten zijn. Dat raakt honderdduizenden bestelauto’s en 60 procent van die wagens zijn van mkb’ers.

Het voorstel voor het beprijzen van de bezorging in de stad is een prima plan als je zo’n bezorgtaks richt op de grote bezorgstromen met dielselvoertuigen. Dan belonen we juist die ondernemers die efficiënt, met veel zendingen in één schoon voertuig, de stad inrijden. We stimuleren dan ook de ondernemers die rondrijden met eigen vervoer (en slechts een of twee zendingen achter in de wagen) tot bundeling, samenwerking en vooral uitbesteding aan professionals. Dát leidt tot minder bestelverkeer in de stad.

Een bezorgtaks voor thuisbezorging? Ik zou er nog maar eens goed over nadenken. Als de GroenLinkse vos de passie preekt, dan kan dat weleens als een boomerang terugkomen.

Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek op de HvA en lid Adviescommissie Detailhandel Zuid