Opinie: ‘Bewoners weten zelf dondersgoed of zij beter of slechter worden van een verandering in hun buurt’

‘Bewoners weten zelf wel of zij beter of slechter worden van een verandering in hun buurt’

De situatie van boze bewoners en een dove gemeente (groot onderhoud in Amsteldorp, Het Parool van 3 augustus) is voor heel veel mensen herkenbaar. De tekst ‘Inspraak is niet nodig want het gaat hier niet om een herinrichting,’ toont de zuiver bureaucratische, niet op bewonersbelangen gerichte basishouding van de gemeente. De gemeente heeft die regel zelf bedacht en bepaalt ook zelf wanneer er sprake is van ‘groot onderhoud’ (geen participatie) of van herinrichting (wel participatie).

Soms spelen er bij grote plannen tegenstrijdige belangen en die moeten zorgvuldig en inzichtelijk gewogen worden. Bewoners zullen dan soms pech hebben. Maar bij het opknappen van straten en maatregelen om de veiligheid te vergroten zijn er geen tegenstrijdige belangen. Bewoners weten zelf dondersgoed of zij beter of slechter worden van een verandering in hun eigen leefomgeving.

De heftigheid van protesten laat hier zien dat de gemeente het in elk geval niet handig heeft aangepakt en er misschien er echt wel wat er op het project is af te dingen. Waarom wordt er in zo’n situatie niet per definitie een stap terug gezet? Waarom wordt er geen open gesprek met de buurt gevoerd en een objectieve inventarisatie gemaakt? Men volstaat met reageren vanuit een machtspositie: ‘Er zijn geen keuzes voor te leggen aan de buurt.’

Is de gemeente eigenlijk wel verbaasd of bezorgd dat gefrustreerde bewoners hun vertrouwen in de politiek steeds verder verliezen? Of kan dat deze gemeente eigenlijk niet schelen?

Petra Catz en Bart Uitdenbogaart (bestuursleden Buurtorganisatie 1018), Amsterdam

‘Hoera: de veiligheidstrappen rondom de Sloterplas zijn teruggeplaatst’

We hoeven niet meer te watertrappelen tot we kopje onder gaan. De veiligheidstrappen rondom de Sloterplas zijn teruggeplaatst. Het dagelijks tadsdeelbestuur eeft na vragen van GroenLinks en verzoeken van burgers en bedrijven rondom de Sloterplas het beleid tegen het licht gehouden. In plaats van het weghalen van de trappen, is het zinvoller duidelijk te vermelden dat zwemmen in open water voor eigen risico is. De veiligheidstrappen zijn bovendien voor alle waterrecreanten belangrijk, niet alleen voor de zwemmers. Bij het al ingezette beleid bleek dit een blinde vlek te zijn in de aannames over veiligheid.

Kortom: fijn dat de trappen er weer zijn! En fijn dat er snel is gehandeld, zodat we nu weer met een gerust hart de bips in het water kunnen dippen.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam

UCI-regels

Marianne Vos werd gediskwalificeerd omdat zij haar polsen enkele momenten op het stuur had gelegd. Sinds vorig jaar blijkt het verplicht te zijn beide handen aan het stuur te houden. Bij het volgen van de Tour de France voor mannen zag ik regelmatig wielrenners met losse handen rijden tijdens het rwisselen van kleding of het aanpakken van drinken of voedsel.

Geldt deze regel van internationale wielerbond UCI alleen voor het vrouwenwielrennen? Of wordt het voor de UCI tijd voor een bezoek aan Specsavers?

R. Boelens, Ter Aar