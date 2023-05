Opinie: ‘Betrokken burgers leg je geen spreekverbod op, die geef je een bedankje’

Het inspreekrecht is volgens Mara van Waveren een groot democratisch recht. Beeld Getty Images

Het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam agendeerde afgelopen week voorstellen om de werkdruk voor raadsleden te verminderen. Een daarvan brak mijn democratisch hart: het voorstel om het inspreekrecht voor burgers nog verder te beperken.

Bijna drie jaar geleden legde de raad insprekers een eerste restrictie op: per agendapunt zijn nog slechts drie insprekers welkom. En nu komt de volgende slag: u mag nog slechts eens per zes maanden inspreken.

En dat terwijl inspreken een groot democratisch recht is. Het dwingt raadsleden in gesprek te gaan met en om te luisteren naar inwoners, ook naar de meningen die ze liever niet horen.

Weinig bemoeienis

Het inperken van het inspreekrecht is een heel slecht idee. Het plan doet vermoeden dat de Stopera overspoeld wordt door insprekers, en dat er daarom maatregelen nodig zijn.

Maar niks is minder waar. De meeste inwoners van Amsterdam komen nooit in de Stopera. Geraken nooit in contact met een raadslid. Bemoeien zich nooit met het beleid dat gemaakt wordt. Dus als we het dan over de regels rond inspreken hebben, dan is ontmoedigen wel het laatste wat je zou moeten doen.

Uit onderzoek dat ik samen met de UvA heb gedaan blijkt dat inspreken een positief effect heeft op het vertrouwen in de democratie. Wanneer de overheid inwoners uitnodigt om in te spreken en er in het beleidsvoorstel duidelijk gemaakt wordt welke belangenafweging er gemaakt is op basis van de informatie van de insprekers, groeit het vertrouwen in de democratie.

De minste zorg

Dit effect is zelfs te zien onder burgers die het niet eens zijn met de uiteindelijke beleidskeuze van de gemeente. In plaats van ontmoedigen zou de gemeenteraad eens moeten overwegen haar inwoners uit te nodigen om in te spreken en te bedanken voor hun bijdrage aan de democratie.

En ja natuurlijk kost inspreken tijd in een vergadering en melden zich regelmatig dezelfde betrokken bewoners aan. So what? Wees blij dat er mensen zijn die zich geroepen voelen en tijd willen maken om u te vertellen hoe zij denken over beleid. De te betrokken burger lijkt me wel de minste zorg in een stad waar meer dan de helft van de mensen niet stemt.

Betrokken burgers moeten geen spreekverbod krijgen, maar een bedankje.

Mara van Waveren is directeur van de Stichting Lobby Lokaal.