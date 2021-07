Opinie: ‘Betrek meer experts bij herstel kades en bruggen in Amsterdam’

De gemeente pakt de problemen met kademuren te veeleisend aan; veiligheid kan goedkoper en mooier worden bereikt. Beeld ANP

De kosten van achterstallig onderhoud aan bruggen en kades groeien Amsterdam boven het hoofd, zoals Marc Kruyswijk in een helder en verontrustend artikel in deze krant (8 juli jl.) uitlegt. Paroollezers weten nu dat verkeerswethouder Egbert de Vries de situatie in eerste instantie ziet als een financieel probleem. Er moet meer geld komen, en het is onduidelijk waarvandaan. Zelfs is onduidelijk of de gemeente alle gesloten uitvoeringscontracten kan nakomen.

Dat mag allemaal waar zijn, maar het valt op dat de gemeente weinig reflecteert op de oorzaken van de ellende. Deskundigen hebben de situatie toch al jaren kunnen zien aankomen? Waarom hebben die niet gewaarschuwd? En als ze hebben gewaarschuwd, waarom is er dan niet naar hen geluisterd? Ik vrees dat het antwoord op die vragen is: omdat deskundigen al lang niet meer de dienst uitmaken bij het hoofdstedelijk beleid om de stad in stand te houden.

Intussen is het nuttig de ambities van de gemeente, zoals die zijn verwoord in het gemeentelijke Programmaplan Bruggen en Kademuren, Herstellen en Verbinden: Bouwen aan het fundament van de stad van april 2020 te vergelijken met de constateringen van Marc Kruyswijk. Dit is onthullende lectuur.

Geen ingenieurs meer bij gemeente?

Het beleidsstuk staat bol van de mooie ambities, maar opvallend is dat wordt toegegeven dat niemand weet hoe het er precies voorstaat met de kades en bruggen: “We richten ons op het borgen van het veilig gebruik van de bruggen en kademuren in een situatie waarin we nog weinig weten over de staat van de constructies.” Weer is de vraag: hoe komt dit? Je zou toch denken dat de civiele dienst van de gemeente goed op de hoogte is? Behalve natuurlijk als daar geen ingenieurs meer werken.

In het plan worden Amsterdammers uitgenodigd mee te helpen met het uitwerken van innovatieve oplossingen, maar wat me matig bevalt aan het beleidsstuk is de zelfgenoegzame toon. De adjectieven “zorgvuldig”, “voortvarend”, “open”, “grensverleggend”, “innovatief” komen veelvuldig voor. Is dit misschien geschreven door communicatie-experts die nu op de stoelen zitten waar vroeger ingenieurs zaten?

Lezing van de beleidsnota wekt de indruk dat het veiligheidsrisico sterk wordt overdreven. Vanaf 1 oktober 2021 mogen zware vrachtauto’s niet meer binnen de Centrumring komen. Daarmee wordt de druk op kades en bruggen een stuk minder, en daarmee ook de kans dat een brug of kade instort. Absolute zekerheid dat er de komende tijd nooit een kade instort, kan uiteraard niemand geven, maar met kleine kansen op een klein ongeluk valt gelukkig goed te leven. Een klein ongeluk, want er is in Amsterdam nog nooit iemand omgekomen door een instortende kademuur.

Bij een realistische kijk op veiligheid gaat het inderdaad gigantische probleem van de uitvoering van achterstallig onderhoud aan kades en bruggen er toch een beetje anders uitzien. Kan het beter? Kan het goedkoper? Kan het sneller? Volgens burgers verenigd achter het initiatief De Goede Wal luidt het antwoord driemaal bevestigend.

Bezwaar tegen gemeentelijke plan

Het huidige beleid is om zwakke kademuren voorlopig te beschermen met stalen damwanden op twee meter afstand van de kades, met zandpakketten en dwarsbalken tussen damwand en kademuur. Het plan De Goede Wal biedt daarvoor een mooier, goedkoper en minder ingrijpend alternatief, uitgewerkt door ingenieur J.M. Klinkhamer (architect) en ingenieur N.P.M. Scholten (veiligheidsdeskundige). Deze oplossing is echter voor de kades aan de Waalseilandsgracht niet onderzocht, ondanks herhaaldelijk verzoek van betrokken burgers.

De vereniging De Goede Wal heeft daarom, samen met ruim 75 kadebewoners, bezwaar aangetekend tegen de plannen van de gemeente voor het aanbrengen van veiligheidsconstructies langs de Waalseilandsgracht. Nu maar eens kijken hoe het werkelijk staat met het voornemen van de gemeente Amsterdam om in overleg met burgers te komen tot innovatieve oplossingen.