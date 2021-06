Opinie: ‘Betrek mannen bij het tegengaan van ongewenste zwangerschappen’

Beeld Getty Images

Om goede zorg voor vrouwen te waarborgen en het aantal onbedoelde zwangerschappen verder terug te brengen, zijn mannen aan zet. Als mannen en vaders roepen wij de politiek en alle mannen in Nederland op om zich in te zetten voor de seksuele gezondheid.

Wij zijn twee verschillende jonge mannen in afkomst, seksualiteit, gezinsvorm en geloof. Wij vertegenwoordigen de ChristenUnie en D66: politieke partijen die mijlenver uit elkaar liggen als het gaat over medisch-ethische kwesties als zwangerschap en abortus. Toch kiezen we ervoor samen te werken om de gezondheidszorg voor vrouwen en mannen te verbeteren en gendergelijkheid te bevorderen.

Hoewel veel vrouwen en mannen zich goed beschermen tegen een zwangerschap, raakt jaarlijks ongeveer 5 procent ongepland en 3 procent ongewenst zwanger. Een onbedoelde zwangerschap brengt vaak lastige keuzes met zich mee, kan stress veroorzaken en kan leiden tot een minder goede start van het leven van het kind. Denk aan vrouwen en mannen die leven in kwetsbare omstandigheden.

Jaarlijks zijn er ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland die ongewenst zwanger zijn en ­kiezen voor afbreking van hun zwangerschap. De meeste zwangerschapsafbrekingen vinden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 35 jaar. Bij onbedoelde zwangerschappen is vaak geen anticonceptie gebruikt, maar wat veel mensen niet weten, is dat bij vier op de tien onbedoelde zwangerschappen wel anticonceptie is gebruikt, maar dat die de zwangerschap niet heeft voorkomen.

Juist en tijdig gebruik

Als er sprake is van een onbedoelde of ongewenste zwangerschap, wordt hiervoor vaak alleen de vrouw verantwoordelijk gehouden: zij had zich beter moeten beschermen. Dat is scheef. Anticonceptie is niet alleen iets voor vrouwen. Seks heb je met z’n tweeën en zwanger word je biologisch niet alleen.

Wanneer jongens en mannen zich mede­verantwoordelijk voelen voor bescherming tegen een onbedoelde zwangerschap en dit ook bespreekbaar maken, dan is de kans kleiner dat anticonceptie faalt of niet wordt gebruikt. Geen enkele anticonceptiemethode is 100 procent betrouwbaar en de effectiviteit is bovendien afhankelijk van juist en tijdig gebruik. Mannen zouden er niet blind op moeten vertrouwen dat vrouwen anticonceptie gebruiken; het is belangrijk dat jongens en mannen weten welke methoden er zijn, hoe ze werken en wat de betrouwbaarheid van die methoden is. Ook is het altijd verstandig om naast de anticonceptie tevens een condoom te gebruiken.

Onderzoek naar de invloed van de corona­crisis op de seksuele gezondheid van jongeren laat zien dat een deel van de jongeren in 2020 en 2021 minder seksueel actief was en is. Zorgwekkend is dat vanwege de lange periode van thuisonderwijs een grote groep scholieren en studenten het afgelopen jaar geen seksuele voorlichting op school heeft gekregen. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer meer fysiek contact hebben, waaronder seksueel contact, is het nog essen­tiëler om mannen bij dit thema te betrekken.

Eenzijdige focus

Het is van groot belang dat mannen hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Als een man betrokken is bij het anticonceptiegebruik van zijn partner, dan is de kans op een onbedoelde zwangerschap kleiner. Als man kun je met je partner praten over anticonceptie en je erin verdiepen, samen een passende methode kiezen en je partner ondersteunen in het gebruik. In de opvoeding is het belangrijk dat deze verantwoordelijkheid ook bij seksuele voorlichting aan jongens bespreekbaar wordt gemaakt om het taboe te doorbreken.

Helaas richt de politieke discussie en het beleid zich vrijwel volledig op vrouwen. Vrouwen worden bijvoorbeeld geacht om anti­conceptiemiddelen te kiezen, te gebruiken en te betalen. De eenzijdige focus op de verantwoordelijkheid van vrouwen moet anders.

Deze is seksistisch en zelfs schadelijk voor vrouwen. Het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap is een zaak van vrouwen én mannen.

Efraïm Hart, arts en fractievertegenwoordiger ChristenUnie Gemeenteraad Amsterdam.