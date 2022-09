Opinie: ‘Betaalt Ajax mee aan de inzet van al die politiemensen in de binnenstad tijdens wedstrijden?

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Betaalt Ajax mee aan de inzet van al die politiemensen?’

Woensdagmiddag wemelde het in de binnenstad van politiemanschappen in vol ornaat. Ik informeerde waar het feestje was en kreeg te horen dat die avond Ajax moest spelen. Wat ik mij afvraag: Draagt Ajax (het geld klotst daar tegen de plinten!) bij in deze kosten of mogen wij die met z’n allen ophoesten?

Ria Dijkman, Amsterdam

‘De groep vleeseters wordt vanzelf kleiner’

Bedankt Tinkebell voor je heldere, confronterende en scherpe column (Het Parool, 7 september) over de vleeslobby en de risico’s van het eten van vlees voor de gezondheid van de consumenten, het achterliggende dierenleed en voor de grotere effecten voor de wereld en de wereldbevolking. Met deze argumenten in gedachten eet ik al langere tijd geen vlees en koop ik geen zuivelproducten meer. Het zou een zegen zijn voor het milieu en het dierenwelzijn als meer mensen dit ook gaan doen. Ik hoop van harte dat jouw column er mede voor gaat zorgen dat er meer bewustwording komt bij consumenten en dat in elk geval een deel van de twijfelaars over de streep getrokken wordt. De groep hardcore vleeseters wordt vanzelf kleiner.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

‘Wie vertegenwoordigt de belangen van de treinreizigers?’

NS gaat weer staken. Drie dagen het hele land plat. En alweer zijn de reizigers de dupe. Minister Harbers kijkt vanaf de zijlijn toe, want: arbeidsconflict. Wie vertegenwoordigt de reizigersbelangen in dit spectrum? Reizigersvereniging Rover is enkel adviserend en heeft geen voet tussen de deur bij de NS-directie noch enkele beslissingsbevoegdheid. Waar is de NS gebleven die de reiziger op nummer één zet? Waar is de zichtbare stationschef, de zichtbare conducteur en waar zijn de zichtbare – door echt personeel bemande – ticketbalies? Waar is de handhaving? Wie zorgt voor de veiligheid van de reizigers? Service is iets uit vervlogen tijden, ook bij de NS onder hun motto ‘plan uw reis in de app’, oftewel: ‘zoek het zelf lekker uit’.

Colin Jones, Amsterdam

‘Heb elkaar wat meer lief’

Ik ben zo blij eindelijk weer eens een positief stuk over asielzoekers gelezen te hebben (Het Parool, 7 september). Ik erger me ook al zo lang aan het negatief benoemen van asielzoekers. Het zijn toch inderdaad gewoon mensen zoals Henk van Houtum zegt, net als u en ik.

Ik vind ‘aso azc’er’ ook een vreselijk woord. Zo onbeschaafd. Mensen kunnen door alles wat ze meegemaakt hebben toch veranderd zijn in hun doen en laten, psychische klachten hebben gekregen, opvliegend zijn etc. Mensen, heb elkaar wat meer lief.

Heleen Stok, Vinkeveen

‘Ik denk dat we het wel kunnen’

Pippi Langkous zal voor mij altijd een heldin blijven door die ene zin: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Merkel zei iets dergelijks: ‘Wir schaffen das.’ Nederland moet een aantal lastige problemen oplossen. Zoiets als dit hebben wij als land nog nooit hoeven doen. Ik denk dat we het wel kunnen.

Bram Wiertz, Amsterdam