Opinie: ‘Betaald parkeren in Zuidoost? Hoezo, gemeente? Ik kan mijn auto prima kwijt’

Beeld Vincent Spiering

Betaald parkeren in Zuidoost

De Amsterdamse gemeenteraad is voornemens in Amsterdam-Zuidoost betaald parkeren in te voeren om de parkeerdruk en overlast tegen te gaan. Er was afgelopen week een inspraakronde. Vergeet deze inspraakronde maar, Amsterdam doet er niets mee. Zij zien dit als noodzakelijk en wettelijk oponthoud en stoom afblazen voor de inwoners.

Ik woon bijna 26 jaar in Zuidoost, met auto, en heb nog nooit naar een parkeerplaats hoeven zoeken, ook niet als Ajax thuis speelt en er gelijktijdig concerten in de Ziggo Dome en Afas zijn. Amsterdam, overtuig mij met statistieken en foto’s waar deze parkeerdruk is, en gebruik geen valse voorwendselen om de automobilist als melkkoe te gebruiken om uw gat in de hand te dichten.

Weet u gemeente Amsterdam, als Ajax thuis speelt is er parkeerdruk, maar wel in de parkeergarage van de Arena. En dat is nog betaald parkeren ook.

Marcel Kemna, Amsterdam

Ik zit in een spagaat, ik kan niet meer stemmen

Iedere Nederlander maakt zich grote zorgen om het klimaat, of om de migratie. Of om allebei.

Voor mij, en eigenlijk voor iedereen die ik ken, zijn het de twee belangrijkste politieke thema’s die schreeuwen om oplossingen. De ontkenning en het taboe op de aanpak van milieuvraagstukken bij rechtse en christelijke partijen zijn ongekend. Als we het aan hen moeten overlaten, kunnen we wachten tot sint-juttemis. Mijn stem krijgen ze niet.

Maar als ik links stem, zijn oplossingen op het gebied van migratie en woningnood uitzichtloos, doordat vele honderdduizenden arbeids­migranten en vluchtelingen ons land de komende decennia zullen overspoelen tot gevolg.

Ook zij krijgen mijn stem niet.

Ik zit in een spagaat. Ik kan niet meer stemmen. Wanneer komt er een partij die beide thema’s serieus neemt?

Fred Stammeshaus, Amsterdam

Prins Bernhards terriër

De ‘witte yorkshireterriër op de foto bij prins Bernhard in de rubriek Verlaten verhalen van Annejet van der Zijl in PS van de Week is toch écht een West Highland white terriër! Waarvan akte.

Remco Sluis, Saint André de Roquelongue, Frankrijk