Opinie: ‘Beste Rutte, jij échte Koning Toto, het is tijd om gokverslaving nu eens echt serieus te nemen’

Sinds online gokken legaal is geworden in Nederland krijgt verslavingscounselor Jessica Broekhuis talloze berichten van gokverslaafden in de problemen. Ze roept de overheid op het gokbeleid net zo serieus te nemen als het drugsbeleid.

De gekke gokker is een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske. Lambik raakt verslaafd aan gokken doordat een mannetje genaamd Jack Potfees steeds opduikt en hem aanmoedigt om op zijn gokkast te spelen. Die arme Lambik is erg in de war door zijn verslaving. Voor Sidonia is het duidelijk dat Jack Potfees de verpersoonlijking is van de speelduivel en samen met Suske, Wiske en Jerom redt ze Lambik uit de klauwen van deze Potfees.

Hoe kun je nou verslaafd raken aan gokken? Als je steeds verliest dan stop je daar toch mee? Was het maar zo simpel. Sinds 1 oktober is het mogelijk om legaal online te gokken in Nederland. Dat zal niemand ontgaan zijn, want we worden dagelijks gebombardeerd met gokreclames. Als je al niet zo stevig in je schoenen staat kunnen die ellendige reclames je net over de rand duwen. Gaat het over drugs en alcohol, dan schreeuwt Vadertje Staat moord en brand en terecht, want beide middelen zijn verslavend en verwoesten levens. Maar gokken is minstens zo verslavend en het ruïneert óók levens, met hele gezinnen erbij. Daarom vind ik het zo hypocriet dat de cokegebruiker in oktober nog vermanend werd toegesproken door Rutte, terwijl gokken door diezelfde overheid gepromoot en gefaciliteerd wordt. Maar ja, het is Zoooveel Money Man voor de staatskas, toch Rutte?

Op springen

Over geld gesproken, ik was, na jaren verslaafd te zijn geweest, al een aantal jaren gestopt met gokken en voelde me daar goed en trots over toen ik uit betrouwbare bron vernam dat een vaste bezoeker van Holland Casino van een casinomedewerker ooit de tip had gekregen dat een van de Megagokkasten op springen stond. Dat liet hij zich natuurlijk geen twee keer zeggen. DENG DENG DENG JACKPOT! Dik over het miljoen kon hij op zijn bankrekening bijschrijven. De gouden tipgever kreeg natuurlijk ook een deel, dat is logisch: samen spelen, samen delen! Ik stikte nog net niet van jaloezie toen ik het verhaal hoorde. Hij wel zijn Big Win en ik niet – ik zou er toch bijna weer van gaan gokken....

Zo snel kan het gaan en gaat het ook. Ik ben zelfstandig verslavingscounselor en de afgelopen weken heb ik tientallen apps, mails en noodkreten via mijn socials ontvangen van mensen die hulp nodig hebben vanwege hun gokverslaving. Het zijn vooral jonge mannen in de leeftijd 18 t/m 26 jaar en ze hebben grof geld verloren in het online casino onder meer met sports betting. Sports betting is de Engelse term om te gokken op sportwedstrijden. Je voorspelt wie er wint en met welke score. Heb jij geluk en voorspel jij de juiste score, dan is het voor jou lekker cashen. Zit je ernaast dan ben je de Sjaak. Of de Dirk.

Niks kennis en weetjes

Volgens voormalig Koning Toto Andy van der Meijde (onlangs transfertje gemaakt naar Betcity) draait het bij voetbal niet om ‘de ééntjes en de tweetjes, maar om de kennis en de weetjes.’ Er wordt dus de indruk gewekt dat als jij slim bent én slim speelt, dit van invloed zou zijn op jouw winkansen bij sports betting. Wat een bullshit! Dan zouden de online casino’s geld bij moeten leggen, want er zijn genoeg slimme mensen met enorme voetbalkennis, dus dat wordt geld binnenharken voor de gokker zou je denken. Niets is minder waar, de online casino’s lopen binnen en de meeste spelers lopen leeg. Kennis en weetjes zijn nul relevant.

Overeenkomstig de net van kracht geworden wet- en regelgeving hebben online casino’s verslavingsbeleid op moeten stellen om hun spelers te beschermen tegen de gevaren en risico’s van gokken. Het blijkt allemaal een wassen neus. Als je een nieuw account aanmaakt bij een online casino moet je speellimieten instellen, qua speeltijd en storting bijvoorbeeld. Maar je mag zelf je eigen limieten bepalen, er is geen inkomenscontrole, en de accounts van de verschillende casino’s zijn niet aan elkaar gekoppeld (dat is in Duitsland wel het geval). Zit jij aan je limiet bij Toto, dan log je vrolijk in bij Holland Casino of waar de meest aantrekkelijke bonus is op dat moment, want die zijn er genoeg.

Lokkertjes

Op elke social vliegen de ‘lokkertjes’ je om de oren: free spins; free bet; VIP-bonus; live casino bonus. Hoezo speellimiet?! Je kunt 24/7 gokken. Er zijn inmiddels 11 online casino’s waar jij als (kwetsbare) jongvolwassene je salaris, uitkering of stufi naartoe kunt brengen. Stel, je zet je stortingslimiet per casino op 400 euro per maand, dan vergok je 4800 euro per jaar bij een casino. Heb je bij tien casino’s een account dan tik je bijna 50.000 euro aan. Maar gelukkig is daar ex-profvoetballer Nathan Rutjes – het nieuwe boegbeeld van Toto – met een stukje mental coaching voor Totospelers: “Het is okay dat je verloren hebt. Neem je verlies en probeer het niet terug te winnen.” Kom op zeg, 50 procent van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar heeft al een schuld.

Je zou verwachten dat onze politici alles in het werk stellen om kwetsbare mensen en jongvolwassenen te beschermen tegen een gokverslaving, maar in plaats daarvan is Den Haag onze eigen Jack Potfees. Geen Sidonia of Suske en Wiske in de buurt om je te redden.

Beste Rutte, jij échte Koning Toto, als jullie jongeren en kwetsbaren groepen werkelijk willen behoeden voor de gevaren en risico’s van een verslaving, zoals jullie dat bij drugs en alcohol wel pretenderen, stop dan onmiddellijk met die misleidende gokreclames op de treurbuis en op alle online platforms. Verhoog daarnaast de leeftijd om te mogen gokken naar minimaal 21 jaar. Practice what you preach.