Opinie: ‘Beste Rutger, homohaat kent geen zomervakantie’

‘PostNL is een belabberde service geworden’

PostNL is PostNL niet meer! Dat de postzegels ieder jaar duurder worden en je steeds verder moet lopen om een brievenbus te vinden is tot daaraan toe. Maar inmiddels is het zo droef gesteld dat de kerstpost die je in de PostNL-brievenbus bij de super gooit vaker niet dan wel op bestemming aankomt. Zo is mijn jaarlijkse kerstcadeautje uit Michigan (VS) – verzonden eind november – nooit aangekomen en mijn vele (wel degelijk verzonden) kerstwensen evenmin. En als ik dan wél iets in de brievenbus krijg, is het geregeld post van mijn buurman, en kan ik dus zelf nog een keer zelf voor postbode spelen. Wat moeten we nog met zo’n belabberde ‘service’ als PostNL?!

Els A. Cramer, Amsterdam

‘Beste Rutger, homohaat kent geen zomervakantie’

Een beter voorbeeld van de arrogantie van Rutger Groot Wassink kan niet worden getoond dan door hemzelf. Hij blijft het houden bij dat homohaat ‘ook’ voorkomt bij jongeren met een migratieachtergrond. Terwijl het rapport spreekt van een oververtegenwoordiging. Ook was hij zeer ontevreden dat het rapport midden in de zomervakantie naar buiten kwam. Het is je toch wat hè, in je vakantie nog wel. Echter, beste Rutger, homohaat kent geen zomervakantie. En welke aanbevelingen uit het rapport zijn er nu, een jaar later al, overgenomen? Geen enkele!

Remco Bunder, Amsterdam

‘Stop dat geld voor die reclames eens in de prijzen’

Je zou toch haast medelijden krijgen met die supermarkten die zo tobben met hun leveranciers omdat die veel hogere prijzen vragen voor hun producten (vooral A-merken, zeggen ze). We willen prijsstijgingen zoveel mogelijk vermijden, roepen Ton van Veen van Jumbo en marktleider Albert Heijn in koor. Maar het zou toch héél wat geloofwaardiger overkomen als deze supermarkten hun volslagen nutteloze maar miljoenen kostende radio- en televisiereclames zouden stoppen. ‘Eén… en de tweede gratis’ en ‘Eén… en de tweede met 50 procent korting’ (of voor de helft van de prijs, is ook zo’n goeie). Gek word je ervan en je hoort het honderden keren per dag. Als dát geld nou eens zou worden gebruikt om de prijzen écht te verlagen. Wellicht zou Sanne Schelfaut, die het artikel in de krant van woensdag schreef, ze dat kunnen vertellen.

H. Braaksma, Purmerend