Opinie: ‘Beste raadsleden, ook de Zuidas is een woonwijk’

Speeltuin aan de George Gershwinlaan aan de Zuidas. Beeld Lin Woldendorp

Deze maand debatteerde de Amsterdamse gemeenteraad over de locatie van een nieuw te bouwen erotisch centrum in de stad, om de Wallen te ontlasten. Diverse partijen gaven aan zo’n centrum niet in woonwijken te willen en noemden de RAI/Zuidas daarom de meest geschikte plek. Onverklaarbaar dat zij kennelijk niet weten dat de Zuidas (en dus ook de omgeving van de RAI) anno 2022 een volwaardige woonwijk is. Je zou denken dat Amsterdamse volksvertegenwoordigers hun stad kennen.

Erik Flentge (SP), Femke Roosma (GroenLinks) en Sheher Khan (Denk) spraken hun voorkeur uit voor de RAI/Zuidas, één van de acht genoemde locaties. Flentge en Khan vinden dat zo’n centrum niet past in een woonwijk wegens de overlast die het met zich meebrengt en dat het daarom beter kan worden ‘weggestopt’ tussen de kantoortorens op de Zuid­as.

Roosma snapt dat de mogelijke komst van een erotisch centrum in Zuidoost voor weerstand zorgt. Het lijkt alsof we de problematiek oppakken uit de Wallen en het verplaatsen naar Zuidoost, zei Roosma. Daarom lijkt ook haar de locatie RAI/Zuidas veel beter.

Station Zuid. Beeld Lin Woldendorp

De direct aan de dichtbevolkte Rivierenbuurt en Buitenveldert grenzende Zuidas telt inmiddels zo’n vierduizend inwoners. In 2021 waren er hier 2,5 keer zoveel adressen met een woonfunctie als met een kantoorfunctie. Het aantal inwoners groeide tussen 2016 en 2021 74 procent en zal de komende jaren sterk blijven groeien: volgens de gemeente moet het uiteindelijke aantal woningen komen op tienduizend, voor naar schatting twintigduizend inwoners.

Op de Zuidas wonen, in tegenstelling tot het hardnekkige imago, mensen uit alle sociale klassen. Niet ­alleen in koophuizen en vrije­sector-­huur­woningen, maar ook in sociale­huurwoningen. Net als in andere Amsterdamse wijken bestaan de huishoudens uit gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen, gepensioneerden, studenten, stellen en alleenstaanden, uit binnen- en buitenland. Rondom de RAI staan niet alleen veel huizen, maar bijvoorbeeld ook diverse scholen en verzorgingshuizen.

Als het argument ‘geen erotisch centrum in een woonwijk’ het belangrijkst is om niet te bouwen op een locatie, dan past dit centrum ook niet op de Zuidas.

Als Zuidasbewoner nodig ik mevrouw Roosma en de heren Khan en Flentge van harte uit voor een rondleiding door mijn buurt, zodat zij zelf kunnen zien dat de Zuidas allang niet meer slechts een zakendistrict is.

Claudia van Zante (lijsttrekker VVD in stadsdeel Zuid), Amsterdam