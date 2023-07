Opinie: ‘Beste opvolger van Mark Rutte: een termijn van maximaal acht jaar is genoeg’

Minister-president Willem Drees bij het aantreden van zijn kabinet in 1948. Drees leidde drie kabinetten. Beeld ANP

Drie premiers heb ik nu meegemaakt die deze functie meer dan tien jaar bekleedden en in alle drie gevallen gingen ze in hun laatste periode struikelend naar de uitgang. Het wordt tijd een maximale zittingstermijn voor de Nederlandse minister-president vast te stellen.

Willem Drees en Ruud Lubbers leidden ieder drie kabinetten, Mark Rutte vier en nog verder terug vinden we Hendrik Colijn die maar liefst over vijf kabinetten presideerde, waarvan het laatste al na één dag sneuvelde: een dubbel record. Zijn politieke carrière ging als een nachtkaars uit.

De sociaaldemocraat Willem Drees, premier van 1948 tot 1958, kreeg na zijn zwaar bevochten verkiezingszege in 1956 te maken met heftige onvrede in eigen kring. PvdA-fractieleider Jaap Burger stelde zeven pertinente ‘eisjes’ aan het kabinetsbeleid en coalitiepartner Katholieke Volkspartij zag steeds minder heil in de rooms-rode samenwerking. Na de val van het kabinet duurde het acht jaar eer de PvdA weer een overtuigende leider kreeg: Joop den Uyl.

De christendemocraat Ruud Lubbers, premier van 1982 tot 1994, bleek niet in staat zijn leiderschap ordentelijk over te dragen. Hij schoffeerde zijn opvolger Eelco Brinkman en leidde daarmee een verkiezingsnederlaag voor zijn CDA in. Het bleef daarna kwakkelen met de leiding van de partij totdat Jan Peter Balkenende aantrad.

Martelgang besparen

De liberaal Mark Rutte, premier sinds 2010, maakte verleden week eigenhandig een eind aan zijn vierde kabinet, dat meteen het slechtste is in zijn reeks. Lang geprezen om zijn behendigheid slaagde deze premier er sinds 2021 niet meer in om ook maar een van de majeure problemen waarvoor het land staat tot een oplossing te brengen. De nieuwste crisis lijkt een toppunt van cynisme: het kabinet viel alleen om het verlies van zijn partij aan populistische concurrenten te beperken. Het was trouwens al op dubieuze gronden tot stand gekomen: Rutte kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek en werd daarna weer premier.

Drees, Lubbers, Rutte: hun laatste ambtsperiode was bepaald niet hun beste. Het land leed onder hun pogingen hun oude glorie te handhaven of te herstellen, ze slaagden er niet in (of hadden er geen trek in) om goede opvolgers op het schild te verheffen en ze werden allengs omringd door onvrede. Waarom besparen we hun en onszelf die laatste martelgang niet?

Goed tegengif

In veel landen is de zittingstermijn van een president of premier aan een maximale tijdsduur gebonden. Niet dat diens afscheid dan steevast van een leien dakje loopt: u kent de verhalen uit vooral Afrikaanse landen waar de zittende machthebber, die zich verbond na twee termijnen op te krassen, zich toch opnieuw kandidaat stelt en zich hardnekkig vastklampt aan de macht – met niet zelden hevige onlusten tot gevolg. Maar in principe is zo’n vooraf vastgelegde wisseling van de wacht een goed tegengif tegen machtsmisbruik.

Moeten we in Nederland niet overgaan tot een dergelijke regeling? Het premierschap is steeds belangrijker en zwaarder geworden en naarmate de betreffende politicus die functie langer bekleedt, krijgt hij of zij onvermijdelijk iets pauselijks: in zijn schaduw groeit geen gras meer. Laten we hem of haar, en vooral ook onszelf, uit die beklemming bevrijden.

Twee termijnen als maximum: zou dat ook hier een goed idee zijn? Als bezwaar daartegen wordt door staatsrechtgeleerden aangevoerd dat de zittingstermijn van Nederlandse kabinetten vaak (en vooral de laatste decennia) korter is dan de volle vier jaar, zodat de premier al na een paar jaar, nog niet gepokt en gemazeld in het politieke bedrijf, zijn functie zou moeten neerleggen.

Geen enkel bezwaar

Maar er is geen enkel bezwaar tegen om zijn zittingsduur aan een maximaal aantal jaren te binden, zeg: acht. Dan was Drees en Lubbers een treurige afgang bespaard en Rutte een allengs dubieuzer reputatie. Voor zo’n bovengrens hoeft niet eens de Grondwet veranderd te worden. Per slot van rekening is zelfs de koning verwijderd uit het formatieproces zonder dat een tittel of jota in de Grondwet werd gewijzigd.

De ervaring van de laatste week noopt ertoe dat we hier eens over nadenken. Acht jaar Rutte was genoeg geweest, zo niet al te veel, en het voorkomt dat een premier er belang bij kan hebben zijn kabinet te laten vallen.